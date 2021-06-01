الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«المحارب».. من هو لاعب تشيلى الذي أعلن إصابته بكورونا؟

كورونا
كورونا

أعلن أرتورو فيدال نجم منتخب تشيلى وإنتر ميلان الإيطالى عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

وقال فيدال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لسوء الحظ، اكتشفت فى فحوصات اليوم أننى أثبتت إصابتى بكوفيد بعد أن ثبتت إصابة صديق بدون أعراض فى فحص وقائى، هذه المرة لن أتمكن من التواجد فى الملعب، لكننى سأدعم زملائى بكل قوتى".

وأضاف نجم الإنتر "سوف أتعافى قريبًا لأتمكن من ارتداء قميص تشيلى مرة أخرى، أشكر جميع العاملين الصحيين الذين اعتنوا بكل التشيليين الذين يكافحون هذا الوباء الرهيب، وأنا أسألكم من فضلكم، إذا كان بإمكانك فعل ذلك، فاحصل على اللقاح".
فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عن فيدال 
- أرتورو إراسمو فيدال باردو .
- هو لاعب كرة قدم تشيلي يلعب في مركز الوسط مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي ومنتخب تشيلي. 
- خلال الفترة التي قضاها باللعب مع يوفنتوس حصل على لقب المحارب من قبل الصحافة الإيطالية بسبب أسلوبه لعب عدوانيته وأسلوب لعبه العنيف.

- بدأ فيدال مسيرته مع كولو–كولو، حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدرجة الأولى التشيلية. 
-انتقل إلى أوروبا، حيث انضم إلى نادي باير ليفركوزن في الدوري الالماني ولعب هناك لمدة أربعة مواسم. 
-ثم انتقل إلى يوفنتوس في عام 2011، حيث أصبح معروفًا على نطاق واسع كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية. في يوفنتوس.
- فاز في الدوري الإيطالي في جميع مواسمه الأربعة وكان أيضًا جزءًا لا يتجزأ من الفريق الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2015. 
-تم اختيار فيدال ضمن قائمة المرشحين العشرة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2015 بعد أدائه المميز. 
-في 28 يوليو 2015، عاد فيدال إلى الدوري الألماني، لينضم إلى بايرن ميونخ وفاز بثلاثة ألقاب متتالية بلقب الدوري. 
-بعد ثلاث سنوات في ميونخ، وقع مع نادي الدوري الإسباني برشلونة، في 2020 انضم إلى إنتر ميلان

-لعب فيدال 103 مباريات مع المنتخب الوطني التشيلي منذ ظهوره لأول مرة في عام 2007، ولعب في بطولات كوبا أمريكا 2011، 2015 و2019، وكذلك كوبا أمريكا المئوية، وكأس العالم 2010 و2014، وكأس القارات 2017، مما ساعد منتخب بلاده على الفوز بكوبا أمريكا لعامي 2015 و2016.

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