«الحديد والصلب للمناجم» تُعلن بدء تجربة مشروع «تركيز الخام»

وافق مجلس إدارة شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، على إنشاء مركز تكلفة منفصل لمشروع التجربة النصف صناعية لتركيز الخام مع الجانب الأوكراني، تمهيدًا لبدء أعمال التجربة، اليوم 1 يونيو 2021.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم، إن المجلس وافق على النص المبدئي المقترح لرؤية ورسالة الشركة.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 7.6%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت خسائر بلغت 724.14 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 783.84 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل 776.22 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 859.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 437.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 478.18 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتسجل 555.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 583.25 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي يناير الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، شركة منقسمة ناشئة عن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين "قاسمة ومنقسمة".

وأوضحت البورصة المصرية، أنه سيتم قيد الحديد والصلب للمناجم برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 195,374 مليون جنيه، موزعاً على عدد 976,872 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).

وأشارت إلى أن تقسيم الشركة تم وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم، واتخاذ القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي أساساً لتاريخ الانقسام.