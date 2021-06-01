الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 15021 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة و 302 قضية تداول للشيشة

حملات لتنفيذ الإجراءات
حملات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في تحرير محاضر لـ 15021 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 14966 شخصا

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1716 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 302 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات 2363 شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

 

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

- تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات 

 وتستعد الأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الجديدة الخاصة بفتح وغلق المحال التجارية وفق مواعيد العمل الصيفية المقرة مؤخرًا، وتدخل هذه القرارات حيز التنفيذ من مساء اليوم.

وحددت الحكومة مواعد غلق وفتح المحال التجارية ووضعت عقوبات لمن يخالف تلك القرارات، وجاءت العقوبات بالتدرج كالتالي:

 

1- إنذار كتابي بالتعهد بعدم تكرار الخطأ ومتابعته لمدة 15 يوما.

 

2 - في حالة تكرار الخطأ يتم غلق المحل لمدة شهر، ولا يجوز الفتح مرة أخرى إلا بتصريح كتابي من الحي التابع له.

 

3- أما في حال مخالفته مرة أخرى يتم إلغاء الترخيص.

 

4- ومن يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية يتم توقيع غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة.

 

5- أما المقاهي التي تقدم الشيشة فأن الغرامات المالية تصل إلى 4 آلاف جنيه والغلق الفوري.

- مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

 

- فتح المحال والمولات التجارية يبدأ من 7 صباحًا حتى 11 مساء.

 

- إغلاق المحال التجارية في 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة.

 

- فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا إلى 1 صباحًا.

 

- استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

 

- فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا إلى 7 مساءً.

 

- استثناء محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران من تلك المواعيد وتعمل طوال 24 ساعة

 

- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لمحال بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

 

الداخلية الكمامات الواقية التصالح سداد الغرامة منع تداول الشيشة

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