محافظ الإسماعيلية يتفقد سير لجان الامتحانات

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة مجافظ الاسماعيلية صباح اليوم لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات وذلك فى اول ايام امتحانات الشهادة الاعدادية والتى تبدأ اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية وتنهي الاثنين القادم يرافقة طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

وتضم لجنة فاطمة الزهراء عدد من اللجان يبلغ 17 لجنة امتحانية وعدد طالبات 223 طالبة وهي مدرسة تابعة لادارة جنوب الاسماعيلية التعليمية.

واطمأن المحافظ علي التزام الطلاب والمشاركين فى العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي ووجود جهاز قياس الحرارة داخل اللجان الامتحانية وتوفير زائر صحى وطبيب مشرف بكل لجنة وتجهيز لجان احتياطه بكل لجنة، موجها رؤساء اللجان بالتواصل المستمر بغرفة العمليات كما دار حوار مع طالبات المدرسة حول مستوى الامتحان وأنه من المنهج المقرر خلال نصف العام الدراسي الثاني جدير بالذكر ان عدد اللجان علي مستوى الاسماعيلية يبلغ 154 لجنة وعدد طلاب 32132 طالب وطالبة علي مستوى 8 إدارات تعليمية حيث تم تخصيص غرف عمليات بكل إدارة الي جانب غرفة عمليات رئيسية بالمديرية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية منذ اليوم الثلاثاء أول امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، حيث تبدأ الامتحانات، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء في التاسعة صباحا حتى 11.30 ص لمدة ساعتين ونصف، ومن المقرر أن تجرى الامتحانات خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021.

وشددت الوزارة على ضرورة الاهتمام بالاجرءات الاحترازية، والتشدد على مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية، بمتابعة سير الامتحانات، وإزالة أي عقبات تؤثر على سيرها.