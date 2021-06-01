الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتهاء امتحانات مدارس التمريض في كفر الشيخ

امتحانات التمريض
امتحانات التمريض

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، انتهاء امتحانات الترم الثانى للمدارس الفنية للتمريض الصف الثالث بنين وبنات بمادتى النساء والتوليد والإسعافات الأولية.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة إن هذه الامتحانات التي بدأت فى 22 مايو وأدى الامتحانات خلال هذه الفترة 1120 طالبا موزعين على مدرستى سخا وأبوطبل للتعليم الأساسى، وتمت الامتحانات وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية الشئون الصحية، اختتام الإدارة العامة للأسنان الدورة التدريبية المقامة لرؤساء أقسام الأسنان بالمستشفيات ومشرفى الأسنان بالإدارات الصحية والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية وأقيمت بالتعاون مع إدارة التدريب.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن الدورة شملت مهارات التواصل الفعال - حل المشكلات وإتخاذ القرار - مهارات الدعم النفسى وقامت بشرح الدورات د يارا فهمى أخصائى الصحة النفسية ومدير إدارة خدمة المواطنين ، مؤكدة أن المنظومة الصحية تولى اهتماما كبيرا بالتدريب تماشيا مع السياسة العامة للدولة لخلق قيادات شابة واعدة ومتميزة.

كما بدأت الدورة التدريبية المخصصة لفرق العلاج الطبيعى والتى سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتحت إشراف إدارة التدريب و تتناول موضوعات دور العلاج الطبيعى فى الحروق ومتابعتها.

ويشمل اليوم الثانى محاضرة عن دور العلاج الطبيعى فى تأهيل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأيضا محاضرة عن تدريب أخصائى العلاج الطبيعى على مكافحة العدوى وتختم الدورة بمهارات الإتصال والتواصل الفعال ومهارات الدعم النفسى لمقدمى الخدمة الطبية.

وقالت الدكتورة سوسن سلام أن وزارة الصحة تهتم  بأخصائى العلاج الطبيعى وتولى موضوع التدريب عناية وتقدر جهود الأخصائين داخل غرف العناية المركزة لمرضى كورونا.

فيما كثفت مديرية الشئون الصحية من إجراءاتها الاحترازية في كافة المكاتب الإدارية والمنشأت الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

التمريص كفر الشيخ مدارس انتهاء الصحة

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