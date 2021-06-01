الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعيين 19 شابًا بالوادي الجديد خلال أبريل

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بتعيين 19 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 74 من راغبي العمل، وتوفير 3 فرص عمل، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت باستخراج 35 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 7 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها، وإحالة شكوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى منها،  بالإضافة إلى 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 46 ألف جنيه لـ22 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

 

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، قامت خلال شهر مارس الماضي، بتعيين 46 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية فضلا عن تسجيل 151 من راغبي العمل، وتوفير 32 فرصة عمل.

كما قامت المديرية خلال شهر مارس، باستخراج 34 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد خلال شهر مارس الماضي، 19 شكوى عمالية، تم تسوية 14 شكوى منها، وتم إحالة شكوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ 2 منها، بالإضافة إلى شكوتين مازالتا تحت البحث والدراسة.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد خلال شهر مارس الماضي،  في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 48 ألف جنيه لـ 21 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

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