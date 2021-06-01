استلام 376 بطاقة تموينية ذكية بمحافظة مطروح

كشف حسن كمال، مدير عام مديرية تموين مطروح، عن استلام 376 بطاقة تموينية ذكية خاصة بمحافظة مطروح من قبل وزارة الإنتاج الحربي ليتم تسليمها للمواطنين بالمكاتب التابعة لمديرية التموين بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف كمال، أن عدد البطاقات الواردة الى مدينة مرسى مطروح211 بطاقة ومنطقة القصر ورأس الحكمة 10 بطاقة ومركز برانى ومركز النجيلة والسلوم 26 بطاقة ومركز الضبعة وجلالة 11 بطاقة وواحة سيوة 21 بطاقة والحمام وقرى البنجر 77 بطاقة ومدينة العلمين وسيدى عبد الرحمن 14 بطاقة.

وأكد مدير التموين، أن بطاقات مدينة مرسى مطروح سيتم تسليمها إلى المواطنين ابتداء من غد الاربعاء، أما البطاقات الاخرى التى تخص باقى مراكز ومدن المحافظة فسيتم تسليمها بدءا من يوم الأحد المقبل.

وناشد كمال مواطنو محافظة مطروح أصحاب البطاقات الموجودة أسماؤهم فى الكشوف التوجه إلى مكاتب التموين التابعة لهم فى المواعيد المحددة ومعهم بطاقات الرقم القومى وعدد 3 صور لاستلام البطاقات الخاصة بهم.

كان قد أكد أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، كشف أن عدد المستفيدين بلغ من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكد أن المستفيدين من دعم الخبز ودعم التموين يضمون نحو 90% من أطفال مصر، ما يعنى أن 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم التمويني.

ولفت يوسف إلى أن دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد 2021-2022 بلغ نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه مقابل، 84 مليارا و487 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2021-2020، منها 50 مليار و622 مليون جنيه لدعم الخبز، مقابل نحو 48 مليار جنيه بالعام الجارى، و36.6 مليار جنيه لسلع التموين مقابل 36.5 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.

وأشار يوسف إلى أن الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح حاليا تبلغ نحو 3.5 مليون طن، وذلك مقابل نحو 1.2 مليون طن عام 2014، لافتا إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الاستيعابية لصوامع القمح إلى نحو 5 ملايين طن خلال عامين، لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى كميات القمح المنتج محليا خلال السنوات القادمة نتيجة سياسة الدولة نحو زيادة المساحة المنزرعة من القمح.

كما أشار نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة تتجه نحو تطبيق نظام الصوامع الحقلية، حيث أنه من المستهدف أن يتم إنشاء 10 صوامع حقلية خلال العام القادم، وأنه من المخطط أن يصل هذا العدد إلى 60 صومعة حقلية بجوار الفلاح لتخزين القمح بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن نظام الصوامع الحقلية مطبق فى فرنسا وحقق نجاحا ملحوظا.

وقال يوسف، إنه من المتوقع أن تشهد الشهور القادمة ارتفاع فى أسعار السكر عالميا، خاصة فى ظل ما تشهده البرازيل من حالة جفاف سيكون لها تأثيرها على المحصول، لافتا إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية لديها مخزون من السكر يكفى لمدة 5 أشهر، هذا بالإضافة إلى أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر بحلول عام 2022.

كما أشار نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إلى أن المؤسسات الدولية توقعت زيادة أسعار السلع الاستراتيجية عالميا بنسبة 5.5%، مؤكدا أنها نسبة كبيرة.

وأكد أن وزارة التموين ما زالت توفر رغيف الخبز بقيمة 5 قروش فقط، في حين أن تكلفته تبلغ نحو 62 قرشا في ظل ارتفاع سعر القمح المستورد إلى 320 دولارا للطن.