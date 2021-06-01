تسهيلا لحركة نقل البضائع.. اقتراح برلماني بإنشاء خط سكة حديد لربط الموانئ

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن إنشاء خط سكة حديد بمحازاة الطريق الدولي الساحلي، يربط بين موانئ محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، ويخصص لنقل البضائع.

وقال زين الدين، في اقتراحه، إن تنفيذ إنشاء خط سكة حديد جديد بمحازاة الطريق الدولي الساحلي يربط بين موانئ محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، سيكون له عدد كبير من النتائج الإيجابية والفوائد الاقتصادية، منها تسهيل حركة نقل البضائع بين الموانئ الكبرى، وخلق تنمية كبيرة في تلك المناطق التي سيمر بها خط السكة الحديد بمحازاة الطريق الساحلى الدولي، والتي يغلب عليها الطابع الصناعى، كما يعمل على تعظيم دور السكة الحديد في قطاع نقل البضائع والقطاعين الصناعي والتجاري بشكل عام.

يأتي هذا فيما تستهدف وزارة النقل إحداث هيكلة متكاملة لموانئ الدولة بما يدعم تيسيير حركة التجارة وتحقيق الربط فى مجال الموانئ البرية والجافة، ومن المقرر أن تقام الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المخطط لها على امتداد الظهير الصحراوى للمدن الجديدة.

ووفقا للتقارير الصادرة عن وزارة النقل، فإنه يجرى حاليا تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ البرية بهدف تيسيير حركة تدفق البضائع، وأوضحت الوزارة أنه تم تطوير ميناء السلوم البرى بتكلفة تجاوزت مليار جنيه وزيادة مساحته إلى الضعف 1.650 وتزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، كما تم تزويد موانئ قسطل البرى – أرقين البرى – العوجة البرى بأحدث أجهزة للكشف على البضائع بحيث لا تستغرق عملية الكشف إلا دقائق معدودة، تنفيذ أعمال إنشاء المراكز اللوجيستية بالموانئ الجمركية وجارى تنفيذ نظام معلومات مركزى عن البضائع والمنافذ.

كما تتضمن الخطة تفعيل التطبيقات الالكترونية عبر موقع الميناء لتقديم الخدمات إلكترونا للوكلاء الملاحيين، وتطوير البنية التحتية للاتصالات والشبكات الداخلية وربطها مع المجتمع المينائى بواسطة الألياف الضوئية، إضافىة إلى تطبيق الفحص القائم على المخاطر بالميناء على ألا تتعدى نسبة الشحنات التى يتم فحصها 10 – 20% من إجمالى الشحنات المتداولة بالميناء.