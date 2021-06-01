«المستثمرين»: بدء حصر المصانع والشركات المشاركة في إعادة الإعمار

قال المهندس على حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن اتحاد المستثمرين يعتزم المشاركة في المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي والحكومة بإعادة إعمار كلاً من العراق و ليبيا و قطاع غزة.

وأضاف "حمزة" في تصريح لـ"الدستور"، أن الاتحاد اجتمع مع أعضاءه لبحث كيفية المشاركة في المبادرة، مشيرًا إلى أن الاتحاد بدأ في حصر المصانع والشركات التي ستشارك في مبادرات الإعمار والتوسع والاستثمار خارجيًا.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حصلوا على ثقة كبيرة جدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقدراتهم على التنمية و انشاء المشروعات داخل و خارج مصر أيضاً.

وأوضح أن للقطاع الخاص دور كبير في الناتج المحلي ودفع عملية التنمية، مؤكدًا أنه شريك أساسي مع الدولة في المشروعات القومية التي قامت بتدشينها الدولة مؤخرًا، وأن مصر تشهد أزهى عصور التنمية خلال الفترة الحالية.

وفي سياق منفصل، قرر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تخصيص عدد من المقرات بجمعيات المستثمرين، لتتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بتقديم خدمة تطعيم العاملين بكافة الجمعيات وفق خطة محددة.

و طالب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد، أعضاء مجلس إدارة الجمعيات بمختلف محافظات الجمهورية بتوفير مقر مغطى و مكيف بمساحة لا تقل عن 1000 متر مربع بالجمعيات الصغرى، وأكثر من مقر بالجمعيات الكبرى، علي ان تكون بعيدة عن مقر الجمعية، و ستقوم وزارة الصحة بتجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية و الأطقم الطبية اللازمة.

كما طالب من رؤساء الجمعيات ضرورة اخطار اتحاد المستثمرين بأماكن تلك المقرات تفصيلاً حتى يتمكن الاتحاد من التنسيق مع وزارة الصحة المصرية لتقديم خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا، علي أن تقوم كل جمعية بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين بها في ذات المقر الذي سيتم توفيره.

