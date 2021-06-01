الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة بلطيم: إيرادات المصيف تذهب لتطويره

بلطيم
بلطيم

أكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن إيرادات المصيف بالكامل تذهب لتطويره ولا صحة بأن إيراداته تذهب للمراكز والمدن الأخرى، بل تم مؤخرا تشكيل مجلس أمناء بالمصيف لإدارة تلك الموارد بصورة صحيحة، لافتا إلى أن تطوير المصيف يحتاج إلى المزيد والمزيد من الأموال وخاصة مع تقليص الميزانية المخصصة له مؤخرا. 

فيما تم تنفيذ دورة تدريبية للمنقذين والغواصين عن كيفية إنقاذ المصطافين الذين يتعرضون للغرق، والإسعافات الأولية التي تُقدم لهم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة  مصيف بلطيم، والدكتور صفوت زيتون من اتحاد الغوص ، مشرف على الإنقاذ، بحضور 30 غواصاً ومنقذاً إضافة لعدد من المشرفين الذين يتواجدون بشواطئ المصيف ، وجاري الإستعانة بعدد كبير أخر من المنقذين والمشرفين.

وقال العميد هاني محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم الشيخ، إنه تم عمل مشايات للمشاة، وأخرى خاصة لكبار السن، وذوي الهمم والأطفال المؤدية إلى الشاطئ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة ،وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.

وأضاف عبدالقوي ، أن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ شدد على متابعة الأبراج الخاصة بـ المنقذين بجميع الشواطئ بالمدينة بداية من شاطئ المعسكرات غرباً، وشواطئ الفنار النرجس ،والزهراء ،و السلام ،والامل ،و الفيروز شرقا وتوزيع رجال الإنقاذ بجميع شواطئ المدينة للحفاظ على أمن وأرواح المصطافين من الغرق.

بلطيم شواطئ تطوير مواطنين إنقاذ

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