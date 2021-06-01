  8 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لفيلات مخالفة بالتجمع الخامس

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بفيلات مخالفة بالحي الأول بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.



وأشار المهندس أمين غنيم، في بيان لوزارة الاسكان اليوم، إلى أن المخالفات تمثلت في تغيير النشاط من سكنى إلى إداري بالمخالفة لشروط التخصيص والتعاقد، وتم تتفيذ الاجراءات تحت إشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، ومسئولي إدارة التنمية والأحياء وبتأمين من شرطة التعمير وأمن الجهاز.



وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، استمرار حملات ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة. ​

وبحسب بيان سابق لوزارة الاسكان يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بالمرحلة السادسة في مشروع «بيت الوطن»، بمنطقة شمال بيت الوطن .

على أن يبدأ تسليم قطع الأراضى، للعملاء الفائزين بها، من اليوم الثلاثاء 1-6-2021، وحتى الخميس 10-6-2021.

وتتمثل شروط استلام قطع الأراضى، للفائزين بها، فى أن يحضر العميل الفائز بقطعة الأرض شخصيا، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، بعد سداد 1.5% من قيمة الأرض.

وتعد مدينة القاهرة الجديدة، واحدة من المدن الجديدة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من خلال طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، وقطع الأراضى، بمساحات وأسعار مختلفة.

وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بشروط معينة، ونظام سداد محدد.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

وتعد مدينة القاهرة الجديدة واحدة من أكبر وأرقى مدن محافظة القاهرة؛ إذ تقدر مساحتها بنحو 70 ألف فدان، تتكوّن من عدة تجمعات سكنية أكبرهم التجمع الخامس، إضافة إلى الرحاب ومدينتي والتجمع الأول والتجمع الثالث وغيرها.

حملة لضبط المخالفات

حملة لضبط المخالفات

حملة لضبط المخالفات