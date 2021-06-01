أسعار الطيور اليوم الثلاثاء 1 - 6 - 2021

تعرف علي أسعار الطيور والبيض اليوم

استقرار أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021، خلال التعاملات الصباحية، بينما ارتفعت أسعار البيض.

ويرصد «الدستور » أسعار الطيور والبيض اليوم:

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء بالمزراعة يتراوح مابين 26 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الفراخ البلدي 35 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو لحم أمها الأبيض 19 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الابيض عمر يوم بقيمة 5 جنيهات.

-كتكوت ساسو عمر يوم 3 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3 جنيهات.

أسعار البط اليوم

_سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم جنيهات.

- سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم يوم 7 جنيهات.

جاء سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم 15 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو البط الفرنساوس نحو 24 جنيًا.

وبلغ سعر البط المسكوفس نحو 47 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو البط مولارد نحو 32 جنيهًا.

أسعار الرومي

سجل سعر الكتكوت الرومي أسمر عمر يوم 16.50 جنيه.

سجل سعر كتكوت الرومي يوم عمر شهر 16 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الرومي برونزي عمر يوم 16.50 جنيه.

بينما جاء سعر كتكوت رومي برونزي 500 جرام عمر 45 يوم 44 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

-سجل سعر كتكوت السمان أسمر بري عمر يوم 2.50 جنيه.

- سجل سعر كتكوت السمان أبيض هجين عمر يوم 3 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يومًا 6 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونه البيض الأحمر بالمزارع نحو 34 جنيهاً

بلغ سعر كرتونه البيض الأبيض مابين 36إلي 37 جنيهاً

وبينما جاء سعر كرتونه البيض البلدي 38 إلى 39 جنيهاً

ويذكر أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا بإجمالي إنتاج سنوي حوالي 1.4مليار دجاجة، وحوالى 13 مليار بيضة بنسبة نمو 97% من احتياجات السوق الدواجن ، بينما بلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2،5 مليون عامل