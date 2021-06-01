«الداخلية» تسحب 5 آلاف رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من سحب 5004 رخص سيارات، خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال حملات على مدار 24 ساعة.

و كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عن إعادة العمل بالفترة الإضافية، بوحدات تراخيص المرور، على مستوى الجمهورية، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، والمخصصة لتركيب الملصق الإلكترونى، للمركبات بكافة أنواعها.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة، على مستوى الجمهورية، لتركيب الملصق الإلكتروني، دون الحاجة لموعد الفحص وتجديد الترخيص، وفى ذات الإطار، وتيسيرًا على المواطنين، يمكن لمالكى المركبات ذات التراخيص السارية، طلب إصدار ملصق إلكترونى، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور «بوابة مرور مصر»، على موقع وزارة الداخلية «www.moi.gov.eg».

- استراتيجية لتطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور

يأتي ذلك فى إطار استمرار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها، فى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور، يحقق التيسير على كافة مستخدمي الطرق، من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية، تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الإنضباط على الطرق.

ومن منطلق حرص الوزارة، على تطبيق الإجراءات الإحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والعمل على عدم تكدس المواطنين داخل وحدات المرور المختلفة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

- مميزات الملصق الإلكتروني

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة- دراجة نارية- نقل- مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص، من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يسهم في التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق- الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم- مخالفة- رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يسهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.