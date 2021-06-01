الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب أثناء عبوره مزلقان غير قانوني تحت عجلات قطار البدرشين

مصرع شاب أثناء عبوره
مصرع شاب أثناء عبوره مزلقان

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره من منطقة غير مخصصة للمشاة، تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

و تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع أحد الأشخاص صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في البدرشين.

 - معاينة مكان الواقعة

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وذكر شهود عيان أن الضحية خلال عبوره شريط السكة الحديد، صدمه قطار بالقرب من الطريق الدائرى الأوسطى.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، التي قررت تشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، عقب تحديد هوية المتوفي، وإخطار عائلته، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أهلية المجني عليه لسماع أقوالهم، وشهود العيان في الواقعة.

- إرشادات لتفادي حوادث القطارات

توجد أسباب كثيرة للحوادث في  منظومة السكة الحديد، من بينها أن  استعجال  المواطن وعبوره من غير الأماكن المحددة لذلك يعرض حياته للفقد تحت عجلات  القطار، وكذلك الوقوف على الأبواب أو الخروج بالجسم من النوافذ أو الجلوس أعلى القطارات أو العبور على المزلقان أو أماكن غير مخصصة للمشاة وقت مرور القطار.

 

فلابد من اتباع المواطنين إجراءات الأمان وتوخي الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية مع الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة حفاظا على أرواحهم، واتباع إجراءات السلامة التي من ضمنها عدم عبور المزلقانات أو إشارات السكة الحديد أثناء غلقها، والحفاظ على أرواحهم من الموت تحت عجلات القطار.

 

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها : 

  • في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.
  • محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.
  • تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.
  • إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.
  • إجراء تحليل الحامض النووى (DNA) وأخذ عينات من الجثة.
  • بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها

مصرع شاب البدرشين خط السكة الحديد الجيزة

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