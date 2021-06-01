الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رسالة ماجستير عن الخيال التأملي في الأعمال القصصية للأديبة الإسرائيلية مرجوت كلوزنر

الباحثة شروق صبري
الباحثة شروق صبري

حصلت الباحثة شروق صبري محمود على درجة الماجستير بتقدير «امتياز» عن رسالتها «ملامح الخيال التأملي في الأدب العبري الحديث.. دراسة تطبيقية في الأعمال القصصية  للكاتبة مرجوت كلوزنر».

وتكوّنت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سعيد عبدالسلام العُكش، الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور جمال أحمد الرفاعي الأستاذ  بكلية الألسن  جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة سناء عبد اللطيف الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان.

وتعد هذه الرسالة هي الأولى في مصر التي تتطرق للأديبة الإسرائيلية مرجوت كلوزنر وأعمالها واتجاهاتها الفكرية بحكم أنها رائدة ثقافة العصر الجديد، هي من أدخلت أحد أنواع الخيال التأملي وهو «الباراسيكولوجي» في الأدب العبري.

ترجع أهمية الدراسة إلى أن البحث يتطرق إلى ظواهر الباراسيكولوجي الخارقة، ونشأته وتطوره، بهدف معرفة هل يمكن استخدامه في الأعمال الأدبية الخيالية، أم أنه أقرب للخرافة والسحر والدجل، ولا علاقة له بالأدب.

تساعد هذه الدراسة على وضوح الرؤية إزاء علم الباراسيكولوجي، وذلك من خلال تحليل بعض القصص القصيرة للكاتبة، وتوضيح أهم المفاهيم المتضمنة فيها، لرؤية إلى أي مدى يرتبط  محتوى هذه القصص بظواهر علم الباراسيكولوجي وسماته.

الباحثة شروق صبري ولجنة المناقشة

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