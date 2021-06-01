رئيس «بدر»: دفع العمل بتطوير الطرق لمواكبة زيادة معدلات التنمية

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم دفع العمل بمشروعات الطرق لتواكب زيادة معدلات التنمية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم تقسيم العمل على ورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال، حيث تم تنفيذ أعمال إزالة طبقة الأسفلت القديم لعدم استوائها، لتنفيذ طبقة الأسفلت النهائية وتخطيطها في الشوارع الرئيسية من ميدان الجامعة الروسية وحتي ميدان السنترال.



وأوضح المهندس عمار مندور، في بيان لوزارة الاسكان اليوم، أنه تم زيادة عرض مدخل المدينة الحيوي ليكون عرض الحارة الرئيسية الواحدة 13.5 متر، بعد أن كانت 6 أمتار، بجانب تنفيذ حارة جانبية بعرض 8 أمتار، واستحداث أماكن انتظار على جانبي الطريق بعرض 5 أمتار من الانترلوك أمام المحال التجارية، منعاً لتكدس السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية.



وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع عبدالعزيز فهمي "الكولدير سابقاً"، وشارع البنوك من شارع سعد زغلول وحتى مركز الشباب.

وكان المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، قام بجولة تفقدية بمشروعات مدينتى بدر وحدائق العاصمة، يرافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولو الجهازين والمشروعات، وذلك في إطار المتابعة الدورية للانتهاء من الأعمال بالمشروعات الكبرى.

وأشار المهندس عادل عبدالعزيز، إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة بالالتزام بسرعة الانتهاء من المشروعات وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا الإجراءات الاحترازية من مواد التطهير والتعقيم وغير ذلك لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح المهندس عادل عبدالعزيز، أنه جارٍ تنفيذ اعمال المرافق بمنطقة 2350 فداناً، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المرافق (مياه- صرف) بقيمة 160 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت نحو 20%.

وتفقد مسئولو الإسكان بمدينة بدر، مدرسة 30 يونيو للتعليم الأساسي بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة«المرحلة الأولى»، حيث أوضح المهندس عمار مندور، أنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات الخدمات بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وتشمل (حضانة- وحدة صحية- سوق تجارية- مدرسة تعليم أساسي- مخبز)، وجارٍ الانتهاء من ( مخبز- ملعب خماسي- 3 أسواق تجارية صغيرة نموذج 8 محال- مدرسة تعليم ثانوي- مدرسة تعليم أساسي- حضانة- وحدة صحية).

كما قام مسئولو الإسكان، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة «المرحلة الثانية»، وأكدوا على دفع العمل بالمشروع تزامناً مع قرب انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المهندس كمال بهجات، إلى أنه تم الوقوف على كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال، بجانب مطالبة الشركات المنفذة للأعمال بتقديم جدول زمني مكثف للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، لا سيما المشروعات القومية الكبرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية