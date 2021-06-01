ضبط 4 بنادق آلية و43 طلقة من ذات العيار بسوهاج

استهدفت مديرية أمن سوهاج خلال حملة بإشراف اللواء حسن محمود، مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، عائلتين بقرية الكتكاتة بساقلتة، عقب تجدد خصومة ثأرية بينهما الأسبوع الماضي، ومقتل مندوب مبيعات من إحدى العائلتين وإصابة 3 أفراد شرطة أثناء الفصل بين الطرفين.

وأسفرت الحملة التي شاركت فيها قطاعات وإدارات مديرية أمن سوهاج مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن والأمن المركزي، عن ضبط 4 بنادق آلية و43 طلقة من ذات العيار، وضبط قضية اتجار في المواد المخدرة، و157 مخالفة مرورية، و24 قضية تموينية، و17 قضية آداب، و10 قضايا مصنفات.

فيما شنت مديرية أمن سوهاج حملة مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وذلك لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وتم ضبط 54 قضية من بينها ضبط 21 طنا و600 كيلو أسمدة غير مصرح بتداولها بالأسواق وضبط 14 ألفا 161 قرص برشام داخل محل بقالة و13465 قطعة الألعاب نارية قبل ترويجها وضبط دقيق مدعم ولحوم فاسدة.

وجاءت تفاصيل الحملة ضبط مدير مسئول عن محل أسمدة - ويقيم دائرة مركز طهطا لحيازته وعرضه كمية من الأسمدة الكيماوية المحظور تداولها خارج التنمية والإئتمان الزراعي وتم ضبط "10" أطنان أسمدة وضبط صاحب مخ الكيماوية المحظور تداولها خارج بنك التنمية والأئتمان الزراعى وتم ضبط "6" أطنان أسمدة .

كما تم ضبط صاحب محل رده وأعلاف ويقيم دائرة مركز جهينة لإدارة منشأة بدون ترخيص وتم ضبط "5" أطنان ، 600 كيلوجرام رده خشنة وضبط مدير مسئول محل بقالة بالجملة ويقيم دائرة مركز طهطا لحيازة وعرض أدوية محظور بيعها خارج الصيدليات وتم ضبط "14.161" قرص برشام كيتوفان ، نوفاجين ، ريفو بانادول ، فلورست ، ايباموكس ، كونجستال.

واستكملت الحملة أعمالها وتم ضبط صاحب مخزن العاب ناريه دائرة قسم طهطا لإدارة منشأه بدون ترخيص وحيازة سلع مجهوله المصدر بدون فواتير ، وضبط " 13465" قطعه ألعاب ناريه مختلفه الأنواع ، وضبط صاحب كشك لبيع السجائر بجوار سور المحطة ويقيم الغياتيه دائرة قسم أول سوهاج لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير – وتم ضبط "247 علبه سجائر وضبط "900" كيلو جرام دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء و"130" كيلو جرام أسمال مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها بالأسواق.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "100" كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة للأستهلاك الأدمي قبل بيعها بالأسواق و"80" كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي قبل بيعها بالأسواق و" 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 10 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 5 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين.