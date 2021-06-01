تفاصيل تجهيزات غرفة عزل مصابي الفطر الأسود بمستشفى النجيلة

أجهزة رعاية متوسطة

قال مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية في محافظة مطروح، إن الغرفة التي تم تجهيزها تحسبا لظهور أي حالات اشتباه بالفطر الأسود داخل مستشفى النجيلة المركزي المخصصة للعزل الصحي تحتوي على سرير رعاية وجهاز مونيتور حديث لقياس العلامات الحيوية للمريض، حيث إن مريض الفطر الأسود يحتاج إلى أجهزة رعاية متوسطة.

وأوضح لـ"الدستور" أن مريض الفطر الأسود لا يحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي ولكن تم وضع الجهاز داخل الغرفه تحسبا لحدوث أي تداعيات، مؤكدا أن الغرفة التي تم تخصيصها بعيدة عن عزل مرضى كورونا، مشيرا إلى أن حالات كورونا التي يتم استقبالها داخل مستشفي النجيلة شديدة الخطورة ويعتبر المستشفى أقل نسبة وفيات على مستوى مستشفيات الجمهورية.

وأضاف أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلي سياسات مكافحة العدوي مؤكدا أنه لا توجد أي حالات إصابة للفطر الأسود بالمحافظة وما تم من تجهيزات ما هو إلا إجراء احترازي لمواجهه ظهور أي وباء، موضحا أن الفطر الأسود مرض فطري خطير يصيب الإنسان عادة كأثر جانبي لتدهور مستوى الجهاز المناعي ولكنها نادرة الحدوث وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أوالعينين أوالأنف أوالفم أو الأسنان أو عظام الوجه وقد تمتد إلى الرئتين أو الجهاز الهضمي أو حتى الأوعية الدموية كما يمكن أن تحدث أيضا على الجلد عند حدوث جروح أو حروق أو أي نوع آخر من إصابات الجلد.

وعن ارتباط الاصابة بالفطر الأسود بفيروس الكورونا المستجد أشار إلي أن مرض الفطر الأسود ليس بجديد ولكن كثر الكلام عليه لظهوره في نسبة من الحالات التي أصيبت بــ 19-COVID وما له من تأثير على جهاز المناعة، بالإضـافة إلى العلاج لفترات طويلة باستخدام المضادات الحيوية التي تهيئ الجسم لنمو الفطريات عموما وكذلك الكورتيزون الذي يؤثر سلبا على جهاز المناعة مما يمكن الجراثيم الفطرية من الجسم كما أن الاصابة الشديدة بمرض 19-COVID تكون مصاحبة للحالات التي لديها عوامل خطورة مثل الأورام والأمراض المزمنة وخصوصا مرض السكري والذي يعتبر من العوامل التي تساعد على الإصابة بالفطر الأسود.