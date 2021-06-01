ضبط 10 الآف كمامة مجهولة في بورسعيد

تساعد في إنتقال العدوي...ضبط 10 الآف كمامة ببورسعيد

أعلن ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط 10.000 كمامة، داخل إحدى المحال التجارية بحى المناخ، بدون أى بيانات أو فواتير تدل على مصدرها أو صلاحيتها للاستخدام الأدمى.

وأكد "ثابت" أن بيع هذه الأنواع من الكمامات غير المصنعة طبقاً للمواصفات تعد مشكلة كبيرة وغير صحية، وتشكل خطراً على صحة المواطنين، وقد تكون وسيلة سريعة لنقل العدوي وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

كان "محمد عوض" وكيل المديرية قد قام بتشكيل حملة برئاسة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وياسر جمعة وحسن عبد الله والعربى عبد الحليم كبار مفتشى الرقابة التموينية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطه وتحرر محضر بالواقعة رقم 2004 لسنة 2021 جنح المناخ ، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

وفي شأن آخر كان قد أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، عن تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والتى من المقرر أن تنطلق غدا الأول من يونيو ، وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتى تتم بالتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان .

وأكد محافظ بورسعيد على أن حملات التطهير تتم داخل كافة المدارس التى ستشهد امتحانات الشهادة الإعدادية ، حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيرا أن أعمال التطهير تتم على أعلى مستوى ، بالإضافة لتطبيق اجراءات التباعد الإجتماعى بين الطلاب داخل اللجان وتوفير مواد التعقيم وأدوات النظافة الشخصية داخل المدارس ، بالإضافة إلى ضرورة قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان ، وضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية ، مناشدا المواطنين بضرورة دعم جهود الأجهزة التنفيذية و منع التزاحم على المدارس و الوعى بأهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع.