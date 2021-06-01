جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في كرداسة

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها، اليوم الثلاثاء، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية في منطقة كرداسة.

وجاء في مناظرة الجثة عن ارتدائه كافة ملابسه، وعدم حيازته أي أوراق تثبت شخصيته، بالإضافة إلى وجود آثار جروح تشبه الحرق بيده، وخلو جسده من أي إصابات طعنية.

- فحص كاميرات المراقبة

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم، عقب الانتهاء من مناظرة الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة بالطريق في كرداسة، وجار تكثيف التحريات لكشف سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

- تفاصيل البلاغ

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بطريق بني مجدول في كرداسة.

و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، لم يتم العثور بحوزته على أي أوراق تشير لشخصيته.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها :