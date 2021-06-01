في عدد يونيو 2021.. «ميريت الثقافية» تفتح ملف التحرش بالأطفال

صدر العدد الثلاثون- يونيو 2021 من مجلة "ميريت الثقافية"، الشهرية الإلكترونية التي تصدر عن دار ميريت للنشر، المدير العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

"الملف الثقافي" الذي يتصدر العدد يناقش موضوع "التحرش بالأطفال.. عن طفلة المعادي وأخريات"، ويضم سبعة مقالات: شريعة التحرش بقلم حامد عبد الصمد، المسألة هي دفاع المتدين بطبعه عن متحرش بطبعه!! لمحمد داود، مزاج البيدوفيلي.. تفكيك تراث للدكتور شريف صالح، كيف تعلمت المرأة أن تخرس قواها؟ للدكتورة ثناء هاشم، إلى متى يظل الميل الجنسي للأطفال مشروعًا؟ بقلم عصام الزهيري، عن الآثار السلبية للتحرش بالنساء والأطفال وسبل معالجتها لباحثة الدكتوراه أسماء عبد العزيز مصطفى، وآفة مصريتنا النسيان لدعاء عبد النبي.

"الافتتاحية: التي يكتبها رئيس التحرير جاءت بعنوان "عن تقنين التحرش.. الاعتداء الجنسي في حراسة الشرع والقانون!!" ومنها: "المجتمع الذكوري -المتدين بطبعه- يفضح المرأة المُعتدَى عليها، ويحرمها من حياة عادية بعد فعل التحرش بها، باعتبار أنها لم تعد صالحة لرجل غير المتحرش، الذي يسمح له القانون بالفرار بفعلته إن عرض الزواج على ضحيته!!".

في باب "إبداع ومبدعون" يضم ملف "رؤى نقدية" ستة مقالات: طه حسين الناقد المعنِّف للدكتور ممدوح فرّاج النّابي، الأدب العربي والكتابة على حافة الاعتراف للدكتور ماهر عبد المحسن، زاوية الشيخ وراديكالية الصوفية للدكتورة زينب العسال، آخر الكلام.. ماركيز في متاهته! بقلم محمود الغيطاني، قراءة في حكاية شعبية "مغربية" عجيبة لعبد الجليل لعميري (من المغرب)، و"الأدب في خطر".. نحو مقاربة فاعلة للتحليل الأدبي للدكتور محمد هندي.

ويضم ملف "الشعر" إحدى عشرة قصيدة للشعراء: محمد آدم، إبراهيم البجلاتي، أميرة الأدهم، ياسر شعبان، علي الشلاه (من العراق)، طلعت شاهين، عبير زكي، حاتم الأطير، منال بوشعالة (من ليبيا)، ديع أزمانو (من المغرب)، ومحمد شاكر الخطاط (من العراق).

ويضم ملف "القصة" سبع قصص لكل من: حجاج أدُّول، عزة بدر، فكري داود، عزة رشاد، عبد القادر وساط (من المغرب)، عبد الله القصير (من سورية)، وجدي الأهدل (من اليمن).

باب "نون النسوة" خصص هذا العدد لقراءة ديوان "مقهى لا يعرفه أحد" للشاعرة زيزي شوشة، وضم ثلاثة مقالات: شعرية الجموح والتجرد من الجسد والأسماء للدكتور محمد سليم شوشة، سؤال الهوية واغتراب الذات للدكتور محمد صلاح زيد، وأزمة الذات ومعاناة البوح.. في "مقهى لا يعرفه أحد" للدكتور معتز سلامة، بالإضافة إلى مجموعة من قصائد الديوان.

باب "تجديد الخطاب" تضمن مقالين: نشأة الحياة للدكتور خالد طلعت، والهُويةُ وجَدَليةُ التَّعريب لسامي أبو بدر. فيما تضمن باب "حول العالم" خمس ترجمات: فقد ترجم د.حمدي الشريف مقال الجنوب أفريقي ثاديوس ميتز بعنوان "كيف يمكن للفلسفة أن تواكب جائحة كورونا"، وترجمت رولا عبيد تقريرًا للأمريكيتين: سارة بلايتش وشيللا فلايشهاكر بعنوان "الجوع الناتج عن الوباء بحاجة للمواجهة"، وترجمت د.ليلى أحمد حلمي محاورة نفسية بين الأمريكيتين: مارين ساردي وسارة تاونسيند بعنوان "حوار حول المرض العقلي"، وترجم محمد جمعة توفيق قصة خوليو كورتاثار (من الأرجنتين) بعنوان "الجزيرة عند الظهيرة"، وأخيرًا ترجمت مي مصطفى قصة "أصمٌّ وأعمى" للكاتبة الأمريكية الروسية لارا فابنيار.

باب "ثقافات وفنون" تضمن حوارًا أجرته رشا حسني مع الشاعر إبراهيم عبد الفتاح بعنوان "نقاد شعر العامية يستخدمون أدوات مستعارة من نقد الفصحى والنثر.. التي هي أصلًا مستعارة من ثقافات أخرى!!"، وفي ملف "آثار" مقال صهباء بندق عن مسجد أبي الحجاج الأقصري.. في أحضان معبد وعلى أطلال كنيسة. وفي ملف "رأي" مقال سفيان البرّاق (من المغرب) بعنوان "مفهوم الكاريزما في الخطاب السياسيّ"، وتضمن ملف "فن تشكيلي" مقالين: نفاذ الرؤية.. كيف صوَّر التشكيليون الغربيون الأجواء الشرقية؟ بقلم عثمان الهاسوتة (من المغرب)، وتأملات في شعرية لوحات الفنان والشاعر العراقي يحيى الشيخ كتبته سمر لاشين.

ملف "كتب" تضمن أربعة قراءات: اللسانيات وصرخات الحشود للدكتور عماد عبد اللطيف، قراءة في موسوعة ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية لمحمد محمد السنباطي، التكرار الدلالي والمعجمي في ديوان وليد علاء الدين "تفسر أعضاءها للوقت" لعزيز العرباوي (من المغرب)، ومثالب هوميروس.. الخروج من الزمن الأسطوري لمواجهة العدم للمغربي د.محمد عرش. وفي ملف "موسيقى" كتب د.فوزى الشامى عن: استقلال الموسيقى عن الشعر والغناء.

لوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد باب إبداع ومبدعون للفنان السوري مروان قصاب باشي (1934- 2016)، والرسوم المصاحبة لمواد باب نون النسوة للفنانة السورية نور عماد الكوا (1990)، والصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف للفوتوغرافي والقاص المصري أحمد أبو خنيجر (1967).

يذكر أن هيئة تحرير مجلة ميريت الثقافية تتكون من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، وإسلام يونس المنفذ الفني.