عمرها 8 أعوام.. التحري عن موظف بالمعاش تحرش بطفلة في صيدلية بقنا

تباشر النيابة العامة في قنا، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع موظف على المعاش، لاتهامه بالتحرش بطفلة عمرها 8 أعوام في صيدلية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بقنا، قد ضبطت موظفا بالمعاش، عمره 74 سنة، تحرش بطفلة داخل صيدلية بقنا.

- تفاصيل الواقعة



و تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بقيام "م.ع"، و "ث.م.ا"، والدي الطفلة "ف"، 8 سنوات، باتهام "أ.س.ا"، 74 عاما، بالتحرش، بطفلتهما، داخل صيدلية بمنطقة المساكن بقنا.

وكشفت تحريات المباحث، أن أحد المواطنين دخل صيدلية لشراء أدوية، فوجد المتهم يتحرش بالفتاة داخل الصيدلية ويحضنها من الخلف، فقام المواطن باصطحاب الطفلة إلى منزل والدها وقص عليه ما شاهده، وعليه قام والدي الطفلة بتحرير محضر بقسم قنا، وشهد المواطن بما شاهده داخل الصيدلية.

تم ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 3015 لسنة 2021 إداري قسم قنا، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.



- عقوبة التحرش في القانون



نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.



وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.