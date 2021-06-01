السيدة عصمت وورد شان في ضيافة ملتقى أدب الطفل الـ37

يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، تحت إشراف الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ الملتقى الشهري السابع والثلاثون لمبدعي ونقاد أدب الطفل، لمناقشة قصة "ورد شان والأمير حسان" للكاتب عبده الزراع، ورسوم الفنان محسن عبد الحفيظ، وقصة "السيدة عصمت والجراء الأربعة" للكاتب إيهاب القسطاوي ورسوم الفنانة هاجر محمود، ومن المقرر أن يدير الملتقى الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة.

ويشارك في المناقشة كل من الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، الناقد الأدبي الدكتور سلامة تعلب، الكاتب والباحث الدكتور صلاح شعير، وذلك يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2021 الساعة الثالثة عصرا بمقر المركز 15 شارع المنيل - ميدان المماليك – القاهرة.

اعتماد نتيجة مسابقة "كل يوم سؤال "

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد اعتمدت في مايو الماضي، نتيجة مسابقة "كل يوم سؤال"، التي نظمتها دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس، وجاءت تحت مظلة المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، وضمن فعاليات الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف تحليل بيانات الفائزين الـ25 بجوائز مسابقة "كل يوم سؤال" عن انتمائهم لثلاثة عشر محافظة، هي القاهرة، أسيوط، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، قنا، الغربية، الشرقية، الجيزة، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، المنيا هذا إلى جانب التفاعل من أطفال لم يحصلوا على جوائز من محافظات دمياط – القليوبية – الفيوم - سوهاج مما يجسد فكرة العدالة الثقافية التي تعد أحد الاستراتيجيات المحورية التي تعمل وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة على تحقيقها في كافة ربوع مصر.