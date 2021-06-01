الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد تصدرها التريند..4 مواقف لسمية الخشاب مثيرة للجدل

سمية الخشاب و عمر
سمية الخشاب و عمر كمال

تصدرت النجمة سمية الخشاب تريند محركات البحث جوجل بعد أن أعلنت أستعدادها لإطلاق أحدث أغنياتها التي تحمل طابع المهرجانات، وتقدمها على طريقة الديو مع عمر كمال وتحمل اسم "أوعدك"،  الخميس 3 يونيو، ومن المتوقع أن تحصد عدد من المشاهدات فور طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خاصة أنها التجربة الأولى لها في عالم المهرجانات، مما أثار جدلا كبيرا، ولم تكن المرة الأولي للخشاب فى إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترصد “الدستور” أبرزها.

 

بالراحة على الملبن لا يتكسر

أثارت سمية الخشاب ضجة كبيرة بسبب مغازلة الفنان محمد رمضان لها، عندما شارك أول صورة تجمعه معها من أحداث مسلسل "موسى"، وعلق عليها: "عندما يكون الملبن أمامك والدكتور يمنعك منه"، وردت الخشاب، بنشر مزيد من الصور لها معه من نفس المشهد، وعلقت: “بالراحة على الملبن يا موسى لينكسر”.

 

انفجار الطحال 

أحدثت تصريحاتها في برنامج  "شيخ الحارة"، ضجة عن علاقتها بطليقها الفنان أحمد سعد قائلة: "أحمد سعد شرع في قتلي، كان من الممكن أن يقوم بذلك، وأنها خسرت جزء من جسمها وهو الطحال بسببه، وأنها تتستر عليه بسبب العيش والملح رغم أنها تملك مستندات ممكن تحبسه، فهو بضربي في ظهري مما أدى لانفجار الطحال، وكنت بين الحياة والموت، وبعد الحادث اعتذر لي وقال مكنتش في الوعي.

 

فرح حلاوتهم 

أثارت أيضًا الخشاب جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد ظهورها في مشهد «فرح حلاوتهم» بمسلسل موسى، مع طليقها الفنان أحمد سعد، ولاقت الصورة كثير من السخرية عبر تعلقيات منها «فين طحالك يا سمية» «اعذريني يوم زفافك مقدرتش أفرح زيهم فرحت أكتر منهم»،  «والليلة جينا نهنيكم هاتوا الطحال اللي عليكم».

 

 

تصدرت سمية الخشاب ترند محركات محرك البحث جوجل

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