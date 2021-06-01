الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ناشطون أمريكيون يطالبون بمنع سفن إسرائيلية من التفريغ في الموانئ العالمية

سفن إسرائيلية
سفن إسرائيلية

أطلق تحالف نقابات و ناشطون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، حملة تضامنية تطالب نقابات عمال الموانئ حول العالم بمنع السفن الإسرائيلية من التفريغ فيها خلال أسبوع تضامنًا مع فلسطين، بداية من الثاني من الشهر الجاري حتى التاسع منه.

أوقفوا السفن

واعتبر بيان صدر اليوم عن التحالف تحت عنوان: "أوقفوا السفن"، أن أسبوع التضامن يهدف لإيصال رسالة واضحة بأن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المستمر والاحتلال المتواصل، والعنف الممارس ضد الشعب الفلسطيني سيكون له ثمن باهظ.

وأطلق التحالف في بيانه اليوم حملة "الأسبوع التضامني لمنع السفن الإسرائيلية من تفريغ أو تحميل حمولتها في الموانئ الأميركية وحول العالم".

وطالب البيان من النقابات العالمية بمشاركة واسعة في الحملة ومنع شركة "زيم" الإسرائيلية من العمل في الموانئ العالمية، مشيرًا إلى أن الشركة الإسرائيلية تخسر أموالا طائلة في كل ساعة تمر بدون أن تتمكن ناقلة "زيم" من الرسوّ وتفريغ حمولتها.

وطالب البيان الجاليات المتضامنون مع فلسطين حول العالم بتنظيم نشاطات تضامنية مع مدينة أوكلاند وإقامة اعتصامات شعبية لمنع السفن الإسرائيلية من الرسوّ في الموانئ، كما دعا نقابات العالم وعمال الموانئ للحراك تضامناً مع فلسطين لمنع السفن الإسرائيلية من التفريغ في أوكلاند وموانئ الولايات المتحدة لإلحاق الخسائر بالشركة الإسرائيلية.

وخاطب البيان عمال الموانئ: "قوموا وشاركوا مع عمال الموانئ المتضامنين مع فلسطين و استجيبوا لنداء اتحادات العمال الفلسطينية الموجه لكل عمال العالم بعدم التعامل مع البضائع الإسرائيلية أو التعاطي مع الشركات الإسرائيلية".

 

غزة حملة تضامنية الموانئ الموانيء العالمية نقابات أمريكية

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