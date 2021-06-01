إطلاق النسخة الإنجليزية للموقع الرسمي للكنيسة

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه ابتداءً من اليوم أتيحت للمستخدمين النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإنترنت، وذلك بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد دخول المسيح أرض مصر.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، في رسالة مصورة باللغة الإنجليزية، أن نسخة الموقع المترجمة، التي أُطلِقت اليوم، موجهة للأجيال الجديدة وشباب الأقباط في البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية.

وفي 10 مارس المنصرم، افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت، باللغة العربية، وذلك عبر احتفال أقيم في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان.

وتكون الموقع من عدة أقسام، منها التاريخي والتوثيقي والمعلوماتي بمواد متنوعة بين المكتوب والمرئي والمسموع، وتوفر الأقسام على اختلافها معلومات ومواد عن آباء المجمع المقدس، وبطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ القديس مرقس الرسول حتى قداسة البابا تواضروس، ولجان المجمع المقدس، والأديرة والهيئات القبطية، وغيرها.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الثاني قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، التي تعد إحدى محطات العائلة المقدسة حيث أقامت بها لفترة أثناء تواجدها في مصر.

وشارك في الصلوات عدد من أحبار الكنيسة والاباء الكهنة والشمامسة ورئيسات أديرة الراهبات، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية، و كان قداسة البابا قد دشن الكنيسة ذاتها في أكتوبر ٢٠١٦ بعد انتهاء أعمال ترميمها وإعادتها إلى صورتها الأثرية الأصلية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعيد مجئ العائلة المقدسة إلى مصر وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى.