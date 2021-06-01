الثلاثاء 01 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق في شقة سكنية بالمنيل

حريق في شقة
حريق في شقة

كثفت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من جهودها ؛ وتمكنت من إخماد حريق هائل نشب في أحد العقارات المجاورة لكوبري عباس بمنطقة المنيل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة إخماد الحريق والسيطرة عليه، قبل امتداده للمباني والعمارات المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق في إحدى عمارات منطقة منيل الروضة بالقاهرة.

 وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وتجري حاليًا السيطرة على الحريق، 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الحرائق في بداية الصيف

من جهته قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنين على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد تحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

وأضاف مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، أن "التخزين الخاطئ يعد أيضا من الأسباب الرئيسية في حدوث الحرائق، خاصة في هذه الفترة من العام التي نعيش فيها وفي ظل وجود شهر رمضان واعتياد المحال التجارية تخزين كميات كبيرة من السلع المختلفة بصورة خاطئة، وذلك بتقريبها من مصادر الكهرباء في الحوائط والأسقف، كما أن استخدام الأسلاك المغشوشة والمواد غير المطابقة للمواصفات يعد أيضًا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الكثير من الحرائق".

وأوضح "عبد  القادر"، أن الأجهزة المعنية بهذا الأمر في وزارة الداخلية، والممثلة في الحماية المدنية، ترفع درجات الاستعداد في أوقات محددة من العام تحسبا لمثل هذه الحوادث، ومن هذه الأوقات بداية فصل الصيف وبداية ونهاية شهر رمضان، مضيفا “إذا المواطن لم يهتم بأمن نفسه وأمن أسرته ومكان عمله لن تستطيع الدولة وحدها أن تواجه مثل هذه الحوادث”.

الحماية المدنية حريق منطقة المنيل كوبري عباس إخماد الحريق منيل الروضة

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