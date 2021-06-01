وقف الحرب وإعادة الإعمار.. تقرير بريطاني يشيد بجهود القاهرة الدبلوماسية في وقف إطلاق النار بغزة

قالت صحيفة العرب اللندنية، اليوم الثلاثاء، إن مصر على قائمة المحتفى بهم في غزة، خاصة بعد زيارة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، لقطاع غزة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الساحات الفلسطينية، تزينت بالأعلام المصرية، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما اصطف المئات من الأشخاص خارج المعبر المؤدي إلى غزة ملوحين بالأعلام المصرية لدى مرور موكب اللواء عباس كامل.

زيارة «كامل»، هي الأولى لرئيس المخابرات العامة المصرية، إلى القطاع منذ أوائل القرن الحالي.

وأضافت الصحيفة اللندنية، قادة حماس ممتنون لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقف الحرب، فيما التقى «كامل» مع قادة حماس وعلى رأسهم يحيى السنوار، رئيس الحركة في القطاع، وذلك في إطار تعزيز وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل ولبحث خطط إعادة الإعمار.

وقال قيادي في حماس طلب عدم الكشف عن اسمه “النقاش تركز حول طرق تثبيت التهدئة وخطط إعادة بناء غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة”.

وقال السنوار إن هناك فرصة حقيقية يكون فيها تقدم لحل قضية الأسرى.

ووضع اللواء عباس كامل ويحيى السنوار حجر الأساس لبناء حي سكني في القطاع، بإشراف وتمويل مصريّيْن.

وقالت صحيفة "آراب ويكلي" اللندنية أن التحركات السياسية المصرية الأخيرة تدل على أن مصر تقود جهدًا إقليميًا كبيرًا للإبقاء على حالة الاستقرار في غزة.

وأشادت الصحيفة بجهود مصر المكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وسعيها لفتح المجال لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، من أجل ترسيخ التهدئة في غزة والاتفاق على هدنة طويلة وشاملة، وإرساء آليات إعادة إعمار غزة وحل قضية تبادل الأسرى مع حماس.

ولفتت الصحيفة إلى أن جهود القاهرة تتركز على إقناع جميع الأطراف في فلسطين يأن مصالحهم الحيوية تكمن في تجنب أي تصعيد جديد، فضلا عن إعادة فتح الحوار مع الفلسطينيين من أجل منع خروج الوضع في الأراضي المحتلة عن السيطرة.