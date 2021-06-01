برلماني يطالب الوزراء والمحافظين بالاستفادة من برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

أشاد النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب التى أكدت فيها أن البرامج التدريبية بالأكاديمية حالة مصرية خاصة مُعدة خصيصًا لتمكين المواطن المصري في مختلف القطاعات، مشيرة إلى اشتمال هذه البرامج على تجارب دولية يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية مثلما يحدث بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والذي يشهد تعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ومركز جنيف للدراسات الأمنية بالإضافة إلى المعهد الكوري لتنمية الموارد البشرية وغيرهم من المؤسسات.

وطالب النائب عبد الحميد دمرداش فى بيان اليوم، من جميع المسئولين وفى مقدمتهم الوزراء والمحافظين الاستفادة من هذه الأكاديمية لتدريب القيادات وكبار الموظفين بمختلف مؤسسات الدولة خاصة أن الاكاديمية الوطنية للتدريب أصبحت واحدة من أهم المؤسسات القادرة على تخريج قيادات ناجحة فى إدارة مختلف المؤسسات بالدولة وطبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، مؤكداً أن اهتمام المسئولين بالتعاون مع هذه المؤسسة رفيع المستوى والتى يتم فيها التدريب باحدث الأساليب العالمية ستكون هى القادرة على نسف جميع انواع الروتين والبروقراطية العقيمة التى عانى منها الجهاز الادارى بالدولة على مدى أكثر من نصف قرن .

وقال النائب عبد الحميد دمرداش أن جميع الانظمة والحكومات السابقة كانت السبب فى تفشى الروتين والبروقراطية داخل مختلف المؤسسات التنفيذية بالدولة لأنها لم تسع لانشاء جهاز مؤسسى قادر على قيادة عملية التدريب للقيادات داخل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية، معرباً عن ثقته فى قدرة الاكاديمية الوطنية للتدريب على تحقيق النجاح فى خلق كوادر على مستوى عال من الكفاءة والمهنية لتولى مختلف المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة بعد تدريبها التدريب الذى يضمن لها تحقيق النجاح.