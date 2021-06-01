بورصة سنغافورة تستعد للإفصاح عن بيانات الحوكمة للشركات

قال لوه بون شيي، الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة للأوراق المالية، إن البورصة تجهز أداة للإفصاح عن بيانات الاستدامة البيئية أو ما يعرف بالحوكمة البيئية والاجتماعية للشركات، بما يسمح بجمع البيانات من الشركات بسهولة وتبادلها مع المستخدم النهائي لهذه البيانات مثل شركات توفير البيانات والمستثمرين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لوه بون شيي قوله خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي اليوم الثلاثاء، إن الشركات المصدرة للأوراق المالية تستطيع "إدارة عمليات الإفصاح عن سياسات الاستدامة البيئية لديها بطريقة فعالة بهدف جعل عملية تصنيفها أكثر شفافية".

وأشارت "بلومبرج" إلى أن إدارة البورصة السنغافورية تجري مشاورات منفصلة مع الأطراف المعنية بشأن إمكانية دمج توصيات قوة العمل للإفصاح المالي المرتبط بالتغير المناخي ضمن قواعد عمل البورصة، بما في ذلك زيادة التركيز على الإفصاحات المرتبطة بالتغير المناخي والضمانات وصيغ إعداد التقارير الخاصة بهذا الموضوع.

كورونا في سنغافورة

وتعاني البورصة السنغافورية أيضاً من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج أمس الإثنين، إن بلاده ستكون قادرة على تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا بعد الثالث عشر من يونيو كما هو مقرر.

وقال في بيان متلفز:"بفضل دعمكم، انخفض عدد الحالات، وأضاف :"لابد أننا نسير على الطريق الصحيح للسيطرة على هذا التفشي".

وأعادت سنغافورة في وقت سابق من هذا الشهر فرض بعض القيود بعد ارتفاع طفيف في الأرقام اليومية، وقفزة فيما وصفها رئيس الوزراء اليوم بأنها "حالات غير محددة مصدر العدوى".

وحظرت السلطات تناول الطعام في المطاعم، وقيدت حضور الفعاليات بـ 100 شخص، وطالبت المواطنين بعدم الالتقاء أو الخروج في مجموعات من أكثر من شخصين.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 23 حالة إصابة جديدة، ثلاث منها غير محددة مصدر العدوى.

