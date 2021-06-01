الكنيسة اللاتينية تحتفل بالثلاثاء التاسع من زمن السنة

تنظم الكنيسة اللاتينية، برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي الكومبونياني القداسات الإلهية، اليوم، احتفالاتها بالثلاثاء التاسع من زمن السنة، ويقرأ المسيحيون اللاتين في مصر عدة قراءات روحية على مدار اليوم وخلال القداس الإلهي.

يوستينُس النابلسيّ

كما تحتفل الكنيسة اليوم بتذكار إختياريّ للقدّيس يوستينُس النابلسيّ، الشهيد، وولد يوستينس الفيلسوف والشهيد في عائلة وثنية في مدسنة نابلس (فلافيا نيابولس في العهد الروماني)، في بداية القرن الثاني. اهتدى الى الإيمان ووضع مؤلفات كثيرة للدفاع عن الدين. بقي منها: "الدفاعان"، و"الحوار مع طريفون". وفتح مدرسة في روما وألقى فيها المحاضرات العامة. واستشهد مع رفقائه في عهد الامبراطور مارقس أوْرِيليوس في نحو 163.

والكنيسة اللاتينية

التي تسمى أحياناً الكنيسة الغربية، هي أكبر كنيسة خاصة في شراكة كاملة مع البابا فرنسيس الاول بابا الفاتيكان وبقية الكنيسة الكاثوليكية، يعود تاريخها إلى أول أيام المسيحية.

تتميز باستخدام الطقوس الليتورجية اللاتينية، مع 1.197 مليار معتنق بحسب احصائيات (2011)، والكنيسة اللاتينية هي الجزء الأصلي وما زال جزءاً كبيراً من المسيحية الغربية. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الفاتيكان، المحصورة في روما، إيطاليا.