الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الصحة

دراسة: زيت جوز الهند البكر يُعجل بشفاء المصابين بـ«كورونا»

زيت جوز الهند البكر
زيت جوز الهند البكر

توصلت دراسة حديثة أجراها معهد أبحاث الغذاء والتغذية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، إلى أن إضافة زيت جوز الهند البكر إلى الوجبات الغذائية، من شأنه التعجيل بشفاء
الاشخاص المشتبه في إصابتهم بمرض "كوفيد -19".

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية عن "معهد أبحاث الغذاء والتغذية"، القول إنه “يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر، كمكمل غذائي مساعد مع الحالات المحتمل في إصابتها بمرض ”كوفيد -19"، وذلك بسبب خصائصه المناعية والمضادة للفيروسات".

وشملت الدراسة - التي نشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف فانكشونال فوودز" الدولية - 63 شخصا، كانوا مقيمين في اثنين من المرافق الخاصة بعزل مرضى كورونا في منطقة سانتا روزا، بإقليم لاجونا.
من ناحية أخرى، بددت وزارة الصحة المخاوف المتعلقة بأن سلالة فيروس كورونا التي تحتوي على خصائص من سلالتي المملكة المتحدة والهند، ستجد طريقها إلى البلاد.

وفي دراسة أخرى، كشف بعض الأطباء في الفلبين عن قدرات لزيت جوز الهند، يزعمون أنها تعزز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا المستجد، ويمكن أن تدمره.
ووفقا لموقع "Argumenti.ru" الروسي، فإن أطباء في الفلبين توصلوا إلى هذه النتيجة المفاجئة خلال تجربة شارك فيها 56 مريضا يعانون من الحالة الخفيفة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ويؤكد علماء مجلس البحوث الطبية والابتكارات في الفلبين، أن جزيئات زيت جوز الهند البكر يمكنها تخفيض كمية جزيئات الفيروس في الدم بنسبة 60-90%. كما أنها - وفقا لتقديراتهم- قادرة على إطالة عمر خلايا جسم الإنسان، بحسب صحيفة "International Business Times".
واعترف الباحثون بأنهم لم يتوقعوا الحصول على مثل هذه النتائج عند بداية اختبارهم للفرضية، وتجري حاليا في أحد مستشفيات الفلبين دراسة تفصيلية للعلاقة بين تناول زيت جوز الهند والحالات الشديدة لمرض "كوفيد-19".
ولم تؤكد مصادر أو دراسات أخرى هذه النتائج، ما يُشير إلى الحاجة إلى دراسة وأبحاث أخرى مستفيضة في هذا المجال.

وزارة العلوم والتكنولوجيا الفلبين كورونا كوفيد اللقاح

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