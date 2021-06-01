5177 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية 5 آلاف و177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و235 ألفا و467 إصابة.



كما سجلت وزارة الصحة الفلبينية، على مدار أمس، 46 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 21 ألفا و12 وفاة .. حسبما ذكرت صحيفة /فلبين ستار/ المحلية.

وتعافى خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 آلاف و230 شخصا، ليرتفع عدد إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليون و161 ألفا و252 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 53 ألفا و203 أشخاص، أو ما يمثل 3ر4% من إجمالي عدد المصابين.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.