«كورونا» يدفع المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية للإغلاق على هبوط

أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية على هبوط طفيف، اليوم الثلاثاء، فيما ينتظر المستثمرون

تقريرين اقتصاديين امريكيين مهمين، لكن الخسائر حدت منها آمال في عودة الاقتصاد المحلي لنشاطه الطبيعي في ظل تزايد نشاط التطعيم باللقاحات رغم التأخير.

وانخفض المؤشر نيكي 0.16% ليغلق على 28814.34 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17% إلى 1926.18 نقطة.

وقال ماساهيرو أشيكاوا كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.أس أست منجمنت "يريد المستثمرون التأكد من قوة التعافي الأمريكي من خلال بيانات المصانع والوظائف التي تعلن في وقت لاحق".

وتصدر بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة اليوم في حين ستكون بيانات الأجور، التي تصدر يوم الجمعة، الحدث الرئيسي هذاالأسبوع.

ويبلغ متوسط التوقعات للوظائف 650 ألفا لكن النتيجة غير مؤكدة بعد الزيادة الضعيفة على غير المتوقع في أبريل عند 266 ألفا.

وقادت أسهم شركات الصلب والأدوية خسائر المؤشر نيكي وفقد سهم جيه.اف.إي 4.32 بالمئة وتراجع شهم نيبون ستيل 3.36 بالمئة.

وفقد سهم دايتشي سانكيو 2.57 بالمئة وتشوجاي للأدوية 1.95 بالمئة.

وكان أكبر رابح بين الأسماء الثلاثين الرئيسية على توبكس سهم تويوتا موتور وصعد 3.38 بالمئة، يليه سهم موراتا مانفكتشرينج الذي زاد 2.05 بالمئة.

وفي سياق متصل، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة أمس الاثنين، إذ عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة، لكن الخسائر جاءت محدودة بفضل ختام إيجابي من صناع الدواء المحليين.

وفقد المؤشر "نيكي" القياسي 0.99 بالمئة ليسجل 28860.08 نقطة عند الإقفال، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 1922.98 نقطة.

كان "نيكي" قفز 2.1 بالمئة يوم الجمعة ليغلق عند مستوى 29 ألف نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من مايو ، بينما حققت السوق الأمريكية مكاسب محدودة.

وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين لدى ميزوهو للأوراق المالية، "لا توجد أي أسباب لشراء الأسهم اليابانية حاليا عدا أن توزيع اللقاحات يمضي على نحو جيد. يساعد ذلك في الحد من التراجعات خلال الجلسة."

بدأت اليابان برنامج التطعيم منتصف فبراير، متأخرة عن معظم الاقتصادات الرئيسية، وتسابق الزمن لتطعيم معظم كبار السن قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو في 23 يوليو .

وتأثر نيكي سلبا بأسهم ذات ثقل مثل فاست للتجزئة ومجموعة سوفت بنك، اللذين تراجعا 0.73 بالمئة و1.57 بالمئة على الترتيب.

وهوى سهم رينيساس إلكترونيكس 5.51 بالمئة بعد أن أعلن صانع الرقائق عن بيع أسهم بنحو ملياري دولار لتمويل صفقة مزمعة لشراء ديالوج لأشباه الموصلات مقابل ستة مليارات دولار.

