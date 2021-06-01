بدء تقديم الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

بدأت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات، فتح باب التقدم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة، للعام الدراسي الجديد 2021-2022، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى 30 يونيو الجاري.

ويتم التقديم للتلاميذ إلكترونيًا عن طريق التسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائى 2021 ورياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

والأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمتميزة 2021، وخطوات وطريقة التقديم، ورابط التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب للصف الأول الابتدائي 2021

1- توفير شهادة ميلاد كمبيوتر حديثه للطفل.

2- 4 صور شخصية مقاس 4×6

3- صورة من بطاقة الرقم القومى لوالد الطفل.

4- دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية.

5- صورة من الإستمارة الإلكترونية للتقديم (تتضمن الراغبات الثلاثة التى تقدم بها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس).

6- مستند يثبت محل الإقامة للطفل كإيصال أحد المرافق فى المنزل " كهرباء أو غاز".

خطوات التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي 2021

وكانت أتاحت وزارة التربية والتعليم، طريقة التقديم في الصف الأول الابتدائي 2021 / 2022 على الانترنت وتسجيل أسم الطفل في الصف الأول جميع المحافظات:

خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي 2021 – 2022

1- يتم الدخول على رابط تسجيل والتقديم في المدارس لجميع المحافظات المصرية وعبر موقع وزارة التربية والتعليم

2- يقوم ولي الأمر باستيفاء استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني، بحيث يتم تسجيل الدخول عليها من خلال كتابة الرقم القومي للطفل والذي يمكن الحصول عليه في أعلى شهادة الميلاد كمبيوتر.

3- يقوم ولي الأمر بتحديد سنة ميلاد والشهر واليوم ومحافظة الميلاد والنوع.

4- وبعد ذلك تفتح أمام ولي الأمر استمارة التقديم تحتوي على كافة البيانات الأساسية الخاصة بالطفل.

5- مع العلم أنه متاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة كذلك تعديل بعض البيانات واختيار أسم المدرسة المطلوب الحاق التلميذ بها وبعد الانتهاء يجب طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها.

6- ثم التسجيل يتم شراء ملف التقديم بالصف الأول الابتدائي لعام 2022/2021 من المدرسة أو الإدارة التعليمية مع ضرورة أن يكون مستوفي الدمغات المطلوبة للملف.

7- على ولي الأمر شراء بطاقة التأمين الصحي ووضعها في ملف الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

8- بعد إعلان نتيجة التقديم يتم الذهاب مع الطفل والملف للمدرسة للتقديم حسب المواعيد الموضحة لكل مدرسة.

رابط التسجيل في الصف الأول الابتدائي 2021

رابط التقديم لرياض الاطفال للعام الدراسي 2021/2022: يمكن لأولياء الأمور التسجيل لإلحاق أبناءهم عبر الرابط التالي https://kg.emis.gov.eg/

ويتاح التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في الفترة من 1/6/2021 إلى 30/6/2021، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021.

بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسميه المتميزة للغات للعام الدراسي 2021-2022، اليوم الثلاثاء 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر، ويتم التسجيل إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي

www.giza-edu.com