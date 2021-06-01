الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتفاقية شراكة استراتيجية بين «ڤاليو» ومجموعة «أزاديا» لتزويد متاجرها التابعة بالسوق المصري بباقة خدمات وحلول وبرامج البيع بالتقسيط

وليد حسونة
وليد حسونة

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو» لخدمات التمويل الاستهلاكي، وهي شركة رائدة في توفير حلول وبرامج البيع بالتقسيط عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع مجموعة «أزاديا»، الرائدة في مجال الأزياء وأنماط الحياة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي سيتم بمقتضاها إضافة متاجر التجزئة التابعة لمجموعة «أزاديا» إلى شبكة شركاء «ڤاليو» من المتاجر بهدف تلبية مختلف احتياجات للعملاء. 

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فاينانس ورئيس قطاع أسواق الدين بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «أزاديا» المالكة لأبرز متاجر التجزئة الرائدة في عالم الأزياء في مصر والشرق الأوسط بوجه عام. وأكد حسونة على التزام شركة «ڤاليو» المتجدد بالتوسع بشبكة شركائها من المتاجر لتمتد إلى قطاعات متنوعة؛ سعيًا إلى تقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها تجمع بين تسهيل وصول العملاء للعلامات التجارية الرائدة في السوق، وتزويدهم بأفضل برامج التقسيط المريحة لتلبية احتياجاتهم التي تلائم مختلف أذواقهم وتطلعاتهم. 

وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، سيتمكن عملاء تطبيق «ڤاليو» من إتمام عمليات الشراء من مختلف متاجر التجزئة التابعة لمجموعة «أزاديا» بسهولة والاستفادة من برامج تقسيط ميسرة تصل مدتها إلى 60 شهرًا بأسرع دورة موافقات في السوق. وتمتلك «أزاديا» تشكيلة من كبرى العلامات التجارية العالمية الرائدة في عالم الأزياء والمستلزمات المنزلية، بما في ذلك Zara Home ، Massimo Dutti ، Oysho ، Reserved ، Zara ، Bershka ، Pull & Bear ، Stradivarius ، Virgin Megastore ، و Lefties (المقرر إطلاقها خلال موسم الصيف الحالي).

من جانبه، أعرب سيف سالم المدير الإقليمي لمجموعة أزاديا مصر، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع «ڤاليو» لتزويد العملاء بباقة متنوعة من الخدمات التي ترقى إلى توقعاتهم. وأضاف أن مجموعة أزاديا تضع في مقدمة أولوياتها تقديم أفضل تجربة تسوق ابتكارية، ومن ثمّ ستثمر هذه الشراكة عن إقبال وتفضيل العملاء بشكل كبير، ولا سيما في ضوء ارتفاع الطلب على متاجر مجموعة أزاديا بالسوق المصري واحتياج العملاء إلى حلول التمويل الاستهلاكي البديلة.   

خلال عام 2020، كثفت شركة «ڤاليو» خطواتها للتوسع في باقة خدماتها وعروضها المقدمة للعملاء في إطار الاستجابة لتداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19) وما ترتب عليها من تراجع القوة الشرائية. وفي هذا الإطار، شهدت الشركة تضاعف مؤشرات النمو بمقدار ثلاث مرات على مدار العام، حيث تجاوز عدد العملاء 170 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد المعاملات أكثر من 265 ألف معاملة بقيمة تجاوزت 1.5 مليار جنيه. كما نجحت «ڤاليو» في التوسع بشبكة شركائها من متاجر تجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية في العديد من القطاعات، فضلًا عن الدخول إلى قطاعات جديدة مثل التعليم والرعاية الصحية وأكثر.

فاليو هبرمس المجموعة المالية هيرمس القابضة التمويل الاستهلاكي ازاديا أزياء

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