تداول امتحان «عربية الإعدادية» بالقاهرة (صور)

تداول رواد السوشيال ميديا، امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بعد مرور ساعة واحدة فقط من بدء الامتحان.

كان قد بدأ طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، حيث تم التشديد على الطلاب صباح اليوم قبل دخولهم اللجان الامتحانية على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس، وعدم السماح لهم بالدخول للجان الامتحانية الا بعد اتباعهم الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات الطبية، وقياس درجة حرارة الطلاب بمسدس قياس الحرارة، وتوفير المطهرات داخل اللجان ، وتجهيز غرفة عزل بكل مدرسة يعقد بها لجان امتحانية، كما شهدت المدارس تواجد الزائرة الصحية بكل لجنة امتحانية للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة قد تكتشف أثناء فترة الامتحان .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد إجراء امتحانات الشهادة الإعدادية أول يونيو، وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة انعقاد امتحانات الإعدادية خلال الفترة من 1 يونيو إلى 7 يونيو 2021 .

وشددت الوزارة، على كافة الإدارات التعليمية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان الفصل الدراسي الثاني بالمنهج المخصص للتيرم التاني، وسيقدر لهذا التيرم 280 درجة كاملين.

وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا بتطبيق عدة إجراءات لحماية الطلاب والقائمين على الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة، في خطابها، أن أي تهاون في تطبيق الإجراءات سيقابله تحقيق فوري، وفي هذا السياق يرصد «الدستور» هذه الإجراءات.

- تعقد الامتحانات على مستوى كل محافظة بلجان مراقبة ومؤمنة بالتعاون مع المحافظين، حرصا من الوزارة على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والتقدير.

- تقليل أعداد الطلاب باللجان لتصبح 14 بدلا من 20 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء الامتحان.

- تعقيم جميع مقرات لجان السير بصفة يومية

- التنبيه على المعلمين والطلاب بضرورة ارتداء أدوات الحماية الشخصقية

-تشغيل بوابات التعقيم

- استخدام أجهزة الكشف الحرارى لكل لجنة وفى حال ظهور أي أعراض على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ليؤدي الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية

- الإعلان عن طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها باللجنة

أما فيما يخص لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة

-النظافة اليومية لمقر اللجنة

- تطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا

-توفير ماكينة تطهير لرش اللجنة يوميا قبل العمل وبعد انتهاء العمل

- توفير احتياجات اللجنة من المنظفات والمطهرات لمقر اللجنة.

- تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة

- تعليق لوحات إرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا وطريقة التعامل بين الأعضاء

- تعقيم وتنظيف دورات المياه يوميا بصورة مستمرة

- تقسيم الأعضاء إلى لجان داخل الحجرة (عضو، وكيل، رئيس حجرة)

- الخروج للصلاة بالتناوب بين أعضاء القسم الواحد والصلاة في الطرقات المفتوحة

- مراعاة استخدام أكواب استعمال مرة واحدة للمشروبات

- توفير سيارة إسعاف لخدمة اللجان





امتحان مادة اللغة العربية

امتحان مادة اللغة العربية

امتحان مادة اللغة العربية