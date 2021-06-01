«التعليم» تسلم أرقام جلوس الثانوية العامة قبل الامتحان التجريبي الثالث

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا للمكلفين بتيسير أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على الوضع النهائي لاستلام استمارات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام (المنتظمين/منازل) ولتحديد موعد استلام بطاقات أرقام الجلوس التي من المقرر تسليمها للطلاب قبل موعد عقد الامتحان التجريبي المقرر خلال شهر يونيو لتدريب الطلاب على نظام الامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تحديد موعد نهائي للجان النظام والمراقبة لاستلام استمارات التقدم لجميع الفئات وتقرر أن يكون ذلك الموعد يوم الخميس 10 يونيو الجاري.

وأشار حجازي إلى أنه وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، آخر موعد للطلاب المنتظمين، المقرر لهم أداء الامتحان على الحاسب اللوحي "التابلت" الذين لم ينتهوا من استكمال إجراءات التقدم هو يوم الأحد الموافق 6 يونيو الجاري.

وأكد نائب رئيس عام الامتحان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من (20) طالب.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بضرورة ​حضور الطلاب الامتحان التجريبي لتدريب الطلاب على نظام الامتحان ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قدم روشته لطلاب الثانوية العامة للتفوق، نشرها عبر فيديو تسجيلي قصير له، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان "إزاي نتأكد إن الطالب فهم الدرس".

وقدم نائب وزير التعليم، خلال الفيديو، الخطوات التي يجب على طالب الثانوية العامة اتباعها لفهم الدرس بشكل جيد، ولتساعده في التمكن من التحضير الجيد لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

وقال نصا: "أعزائي المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، أكيد كلنا عايزين نتأكد أن الطالب لما يذاكر الدرس يكون أكيد فهمه بشكل جيد، وأكيد المدرسين بيسألوا الطلبه فهمتوا الدرس بشكل جيد أم لا، ويكون الطالب محتار يقول نعم أم لا، وكذا أولياء الأمور بيكونوا عايزين يطمئنوا أولادهم فهموا الدرس أم لا".

وتابع: "معروف أن لدينا نواتج التعلم هو (التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم)، أريد أن أوضح للمعلمين وللطلاب وأولياء الأمور، أن يتأكدوا أن الطالب فهم الدرس، بعد ما انتهي من مذاكرته"، لافتا إلى أن هناك 5 خطوات لو اتبعهم الطالب سيؤكد له بالدليل أنه فهم الدرس بشكل جيد".

وأوضح حجازي، الخطوات الخمس للطلاب لكي يتأكدوا من فهمهم للدرس، وهي:

1- يلخص الطالب الدرس ويضع محتواه في صورة مخطط أو عناصر أساسية بدون العودة للكتاب المدرسي، بحيث يعتمد على تذكره ويضعها في صورة مخطط ويلونه أو يضعها في صورة نقاط أساسية للدرس.

2- تفسير الظواهر الموجودة في الدرس تفسيرًا سليمًا.

3- شرح المقصود بالدرس، ماذا يقصد بقولنا كذا أو يشرحه.

4- يعيد صياغة الدرس، بمعنى لو أعطيت له مفهومًا يستطيع أن يعبر عنه بطريقته هو ولكن بشكل علمى سليم محتفظا بالدقة العلمية وليس مقيدا بالنص الوارد في الكتاب المدرسي، وفي هذه الحالة أستطيع أن أقول إن الطالب فهم، بدليل لو أتيت له بتعريف مختلف عما موجود بالكتاب المدرسي، وطلبت منه اسم المصطلح فيستطيع الوصول إليه.

5- يقدم أمثلة من البيئة المحلية سواء للمفاهيم أو القواعد الموجودة في الدرس.