سريان مصر الكاثوليك يستلهمون قراءاتهم من بشارة القديس لوقا

تنظم الكنيسة السريانية بمصر، اليوم، قداسا إلهيا، احتفالا بصوم الرسل، ويقرأ المسيحيون السريان في هذه المناسبة عدة قراءات روحية على مدار اليوم ك رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة 13-1:7، و إنجيل القدّيس لوقا 11-1:5.

والكنيسة السريانية الكاثوليكية

هى كنيسة كاثوليكية شرقية مستقلة مرتبطة بشراكة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية في روما بفرعها الشرقي، أي أنه مسموح للسريان الكاثوليك بالاحتفاظ بعاداتهم وطقوسهم الكنسية حتى لو كانت تخالف أحيانًا التقليد الكاثوليكي الغربي.

ولا يزال بعض من أبناء هذه الكنيسة يتكلمون اللغة السريانية ويسكنون في شرق سوريا وفي شمال العراق لكن لغالبية أتباع الكنيسة حاليًا فاللغة العربية هي اللغة المحكية لديهم، والمركز الرئيسي لكنيستهم هو أنطاكية، ولكن أي من بطاركتهم لم يقم يومًا هناك، فمنذ تأسيس هذه الكنيسة تنقل بطاركتها بين عدة مدن في سوريا ولبنان.

واليوم يقع المقر البطريركي للسريان الكاثوليك في العاصمة اللبنانية بيروت، ويحمل بطاركتهم على الدوام اسم إغناطيوس كاسم أول ثم الاسم الشخصي للبطريرك.

وإغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية

ولد بتاريخ 15 نوفمبر 1944 في مدينة الحسكة السورية وكان اسمه جوزيف بن فرجو أبن المقدسي يونان كبسو.

وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة تابعة للكنيسة وبعد ذلك التحق بالمدرسة الإكليريكية في دير الشرفة في لبنان وذلك في شهر أغسطس عام 1956 وهناك أتم المرحلة الثانوية.

كما أُرسل إلى روما لمتابعة دراساته في الفلسفة وعلم اللاهوت في مدرسة البروبغندا حتى سنة 1971 تاريخ نيله إجازة في الفلسفة واللاهوت. ورجع إلى مسقط رأسه الحسكة حيث تمت رسامته قسيساً على يد المطران ميخائيل جروة في 12 سبتمبر/أيلول 1971.

تسلم بعدها إدارة الإكليريكية الكبرى بالشرفة وكان يُدرس كذلك في الإكليريكية الصغرى حتى سنة 1973. بعد ذلك رجع إلى مدينة الحسكة ليتولى مهمة التربية الدينية في أبرشية المدينة. وفي سنة 1980 استدعاه البطريرك حايك ليصبح قسيسا معاوناً في رعية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك في العاصمة اللبنانية بيروت.