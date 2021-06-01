الثلاثاء 01 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

سريان مصر الكاثوليك يستلهمون قراءاتهم من بشارة القديس لوقا

بطريرك السريان الكاثوليك
بطريرك السريان الكاثوليك

تنظم الكنيسة السريانية بمصر، اليوم، قداسا إلهيا، احتفالا بصوم الرسل، ويقرأ المسيحيون السريان في هذه المناسبة عدة قراءات روحية على مدار اليوم ك رسالة القدّيس بولس إلى أهل رومة 13-1:7، و إنجيل القدّيس لوقا 11-1:5. 

والكنيسة السريانية الكاثوليكية 

هى كنيسة كاثوليكية شرقية مستقلة مرتبطة بشراكة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية في روما بفرعها الشرقي، أي أنه مسموح للسريان الكاثوليك بالاحتفاظ بعاداتهم وطقوسهم الكنسية حتى لو كانت تخالف أحيانًا التقليد الكاثوليكي الغربي.

ولا يزال بعض من أبناء هذه الكنيسة يتكلمون اللغة السريانية ويسكنون في شرق سوريا وفي شمال العراق لكن لغالبية أتباع الكنيسة حاليًا فاللغة العربية هي اللغة المحكية لديهم، والمركز الرئيسي لكنيستهم هو أنطاكية، ولكن أي من بطاركتهم لم يقم يومًا هناك، فمنذ تأسيس هذه الكنيسة تنقل بطاركتها بين عدة مدن في سوريا ولبنان. 

واليوم يقع المقر البطريركي للسريان الكاثوليك في العاصمة اللبنانية بيروت، ويحمل بطاركتهم على الدوام اسم إغناطيوس كاسم أول ثم الاسم الشخصي للبطريرك.

وإغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية

ولد بتاريخ 15 نوفمبر 1944 في مدينة الحسكة السورية وكان اسمه جوزيف بن فرجو أبن المقدسي يونان كبسو.

وأكمل دراسته الابتدائية في مدرسة تابعة للكنيسة وبعد ذلك التحق بالمدرسة الإكليريكية في دير الشرفة في لبنان وذلك في شهر أغسطس عام 1956 وهناك أتم المرحلة الثانوية. 

كما أُرسل إلى روما لمتابعة دراساته في الفلسفة وعلم اللاهوت في مدرسة البروبغندا حتى سنة 1971 تاريخ نيله إجازة في الفلسفة واللاهوت. ورجع إلى مسقط رأسه الحسكة حيث تمت رسامته قسيساً على يد المطران ميخائيل جروة في 12 سبتمبر/أيلول 1971. 

تسلم بعدها إدارة الإكليريكية الكبرى بالشرفة وكان يُدرس كذلك في الإكليريكية الصغرى حتى سنة 1973. بعد ذلك رجع إلى مدينة الحسكة ليتولى مهمة التربية الدينية في أبرشية المدينة. وفي سنة 1980 استدعاه البطريرك حايك ليصبح قسيسا معاوناً في رعية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك في العاصمة اللبنانية بيروت.

السريان السريان الكاثوليك السريان الكاثوليك بمصر الكنيسة السريانية بطريرك السريان الكاثوليك

الأكثر قراءة

تفاصيل واعترافات جديدة للمتهم بالاعتداء على رئيس حى عين شمس

تأجيل مباراتى الأهلى والترجى فى دورى الأبطال.. تعرف على الموعد الجديد

«الصحة» توفر عيادات متنقلة قرب أماكن صرف المعاشات للتطعيم بلقاح كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 1-6-2021

القصة الكاملة.. تفاصيل تحرش برازيلى بفتاة مصرية لفظيًا والقبض عليه بمطار القاهرة

أكرم القصاص رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع».. وخالد صلاح مساعدًا لرئيس مجلس إدارة «المتحدة» لقطاع الصحف والمواقع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وطن نصنعه ويصنعنا

محمد مرعي

ملف حقوق الإنسان على أجندة القاهرة- واشنطن

القس. رفعت فكرى

استمتع بحياتك

جمال-أسعد

«أنسنة» القضية الفلسطينية

د. منى حلمى

أزمة الكاتبات والشاعرات

ماجد حبته

مصر فى قلب غزة

الحسين عبدالرازق

قوتنا الناعمة وخلاياهم النائمة!

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه 2

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تحاصر نتانياهو مع زيادة فرص ائتلاف حكومي

فلسطينيون يرفعون أعلام مصر: «مالناش غيرك يا أم الدنيا»

المحطات الرئيسية فى حكومات نتنياهو منذ 2009