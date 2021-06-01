الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تبدأ صرف مقررات يونيو التموينية

التموين
التموين

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يونيو الجاري. 

ووجهت وزارة التموين باستمرار ضخ السلع الغذائية بكل أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%.

كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها.

وكان قد نفى وزير التموين والتجترة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وجود أي أزمات أو اختناقات في  الزيوت الخام أو المعبأة، مؤكدا توافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنيه للزجاجة 1 لتر.

 

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