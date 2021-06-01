صحيفة هندية تقدم دليلًا لزيارة مصر: واحدة من أكثر وجهات السفر المتاحة

قدمت صحيفة "إنديا ويست" الهندية دليلًا لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية الخلابة والفريدة مع ميزانية اقتصادية محدودة تناسب الكثيرين.

واعتبرت الصحيفة أن مصر واحدة من أكثر وجهات السفر المتاحة وبأسعار معقولة في العالم، ويستطيع المسافر لمصر أن يزور مدنها الرائعة مثل القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة وسيناء وغيرها بتكلفة اقتصادية بسيطة.

وقدمت الصحيفة الهندية عددا من الإرشادات لمن يخطط لزيارة مصر والاستمتاع ها وفي نفس الوقت بميزانية اقتصادية بسيطة، وقالت: يجب أن يعرف كل مسافر الميزانية المتاحة للسفر ولابد أن يعرف بشكل عام قيمة الرحلة لمصر، حيث تبلغ قيمة تأشيرة مصر حوالي 25 دولارًا والتي ستحتاج إليها قبل دخول مصر، ويوجد في مصر الكثير من أماكن الإقامة ووسائل النقل التي تناسب أصحاب الميزانية الاقتصادية البسيطة.

وعن أفضل لزيارة مصر وبتكلفة بسيطة، قالت الصحيفة: من المعلومات الشائعة أن أفضل وقت للأفضل في مصر هو من أغسطس إلى أبريل حيث يكون المناخ في أفضل حالاته في مواسم الربيع والخريف والشتاء بمتوسط ​​درجة حرارة 21 درجة مئوية (70 فهرنهايت) والطقس الجاف والرطب مع النسائم الباردة.

وأضافت الصحيفة ولكن الفترة من مارس إلى يوليو هو أفضل وقت للحصول على خصم على الجولات السياحية في مصر.

وأكدت الصحيفة على أن التعاقد مع وكالة سفر هو الخيار الأفضل لحفظ الميزانية، وتحتوي كل وكالة سفر محترفة على مجموعة متنوعة من حزم الرحلات الاقتصادية وتوفر أروع أماكن الإقامة والمطاعم والمواصلات والرحلات النيلية وعدد من الأنشطة الترفيهية بأسعار معقولة جدًا بالإضافة إلى شعور مريح بالهدوء والراحة و أفضل جانب في التعاقد مع وكالة سفر هو وجود مرشد سياحي محترف سيرشد كل مسافر عبر مناطق الجذب المذهلة في مصر.

وأردفت الصحيفة: مصر ميسورة التكلفة للغاية لجميع المسافرين، على سبيل المثال، يمكن لكل مسافر بميزانية محدودة حجز مسار رحلة لمدة 8 أيام إلى القاهرة والإسكندرية ورحلة نيلية بين الأقصر وأسوان بالإضافة إلى أبو سمبل بتكلفة 2400 دولار بما في ذلك كل شيء من الرحلات الجوية الدولية إلى أماكن الإقامة بينما تتراوح الرحلات الفاخرة من 1099 دولارًا إلى 3999 دولارًا دون تضمين سعر الرحلة الدولية، وتتراوح تكلفة رسوم الدخول إلى جميع مناطق الجذب التاريخية من 2 دولار إلى 10 دولارات.



تكلفة الإقامة في مصر

يوجد عدد من الفنادق في جميع أنحاء مصر ، التي تناسب جميع المسافرين، و تتراوح أسعار الفندق ذو النجمتين ما بين 10 دولارات إلى 50 دولارًا كما يوجد أيضًا فندق 3 نجوم يكلف 50 دولارًا إلى 150 دولارًا في الليلة.

تكلفة الطعام والمطاعم

تكلفة أطعمة الشارع المحلي في مصر هي 1 دولار و 2 دولار، وجبات المطعم لها سعرها الخاص من 5 دولارات و 12 دولارًا لكل طبق يعتمد على المطعم ولكن بشكل عام الطعام ميسور التكلفة للغاية.

تبلغ تكلفة الوجبة العادية للوجبات السريعة في مصر حوالي 5.10 دولارًا أمريكيًا ولمشروبات القهوة: سعر قهوة الكابتشينو 1.90 دولار أمريكي (31 جنيهًا مصريًا) والإسبريسو 1.40 دولار أمريكي (21 جنيهًا مصريًا) كما ان البقشيش في مصر اختياري .

وتابعت: يجب على كل مسافر بميزانية محدودة أن يحزم كل ما يحتاج إليه مثل الأوصاف الطبية الضرورية وخط VPN ، وبطاقة Sim مقابل 17 دولارًا والتي تمنحك 10 جيجا بايت لمدة 30 يومًا حقيبة ظهر لوضع كل الأشياء المهمة فيها وملابس خفيفة مصنوعة من خامات ناعمة بالإضافة إلى أحذية خفيفة للتنقل بسهولة بين أراضي مصر.

الرحلات النيلية الأكثر تكلفة

هناك عدد من الرحلات البحرية الرائعة في نهر النيل حيث سيكتشف كل مسافر بميزانية محدودة كل التاريخ والجاذبية والعظمة بين أسوان والأقصر. على سبيل المثال ، تبدأ رحلة النيل القياسية بسعر 450 دولارًا للشخص الواحد في رحلة بحرية في 3 أيام.