الثلاثاء 01 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق هائل داخل الصالة المغطاة لنادي طنطا الرياضي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نشب منذ قليل حريق هائل داخل الصالة المغطاة لنادي طنطا الرياضي وجاري الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق. 

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل الصالة المغطاة لنادي طنطا الرياضي، وعلى الفور تم الدفع بعربات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

تحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

وكان عثر أهالى قرية برما التابعة لدائره مركز طنطا بمحافظة الغربية على طفل رضيع فى ملفوف وفى حالة بكاء شديد.

كان اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية تلقى اخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالى قرية برما على طفل رضيع بجوار مسجد راغب غلوش فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى طلبت  سرعة تفريغ كاميرات المراقبة حول المسجد لبيان من الذى قام بالقاء  الطفل.

بعد عامين من الواقعة .. الصدفة تقود لضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بالغربية

تمكنت وحدة مباحث مركز سمنود من ضبط المتهم بذبح سائق توكتوك بواسطة ألة حادة بهدف سرقته وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط " م . ع " فى حملة مرورية بتهمة احترازيه مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده وبفحص رقم الشاسيه والماتور تبين أن التوكتوك ملك للمجنى عليه " محمد الشاعر " ١٩ سنة ويعمل سائق الذى عثر على جثته ملقاة فى أحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس منذ عامين مصاب بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة ألة حادة .

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أعترف المتهم بأرتكابه الجريمة وأستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة " مطواة " والقاء جثته فى المنطقة الصناعية .

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم واقتياده الى ديوان عام قسم مركز سمنود، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه

حريق هائل داخل الصالة المغطاة لنادي طنطا الرياضي جاري الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق

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