تطعيم 1246 مواطنا بلقاح كورونا من خلال الفرق المتنقلة بالوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه تم تطعيم ١٢٤٦ مواطنا بلقاح كورونا خلال يوم واحد ومن خلال الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة بمراكز المحافظة الخمس.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بتواجد حملة تطعيم ضد فيروس كورونا من الإدارة الصحيه بالداخلة بالأماكن متفرقة مثل بنك مصر، مكتب البريد الرئيسي بموط، مكتب بريد حي الجناين، مكتب بريد غرب الموهوب، مكتب البريد بقرية القصر، مكتب بريد المعصره، مكتب بريد الهنداو، مكتب بريد الجديدة، وذلك لمدة 10 أيام من تاريخ 1/ 6 حتى 10/ 6 وذلك في تمام الساعه التاسعه صباحاً وحتي الساعة الواحدة مساء.

وأضاف أن الفئه المستهدفة هي كبار السن وأصحاب المعاشات والأمراض المزمنة، وعلى الراغبين في الحصول على للقاح التواجد مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة ، توقيع الكشف الطبي على 2231 مواطنًا في 8 قوافل طبية مجانية بقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من " نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية" ، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف محروس، أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر مايو المنقضي، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لـ 4 قرى بمركز الخارجة هي "الجزائر – الثورة – المنيرة – شرق بولاق" لـ 2قرية بمركز بلاط هي "أولاد عبد الله – عين عيش"، وقريتين بمركز الداخلة هما " بدخلو – غرب الموهوب"، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس " كورونا" حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار محروس، إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.