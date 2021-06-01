الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الأمطار الغزيرة تقتل 10 أشخاص في باكستان

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم جراء حوادث متعلقة  بهطول أمطار غزيرة وبرق وعواصف في مدينة "أوكارا" بإقليم "البنجاب" الباكستاني.


وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم بينهم أربعة أطفال إثر انهيار سقف أحد المنازل جراء الأمطار في منطقة "طارق أباد" بمدينة "أوكارا"، مشيرة إلى أن شخصين آخرين لقيا حتفهما إثر سقوط أحد الأشجار وانهيار جدار.

 

ومن جهة أخرى،  أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إطلاق أول سندات دولية خضراء رسميًا في البلاد بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروعات طاقة كهرومائية.

وقال رئيس الوزراء عمران خان- في تصريح نقلته وكالة الأنباء الباكستانية: إن السندات الدولية تم طرحها من قبل هيئة تنمية المياه والطاقة (وابدا) لتلبية الاحتياجات المالية لأجل 10 سنوات بسعر تنافسي يبلغ حوالي 7.5% وذلك لتمويل بناء سدي "ديمر باشا" و"موهمند".

وأعرب خان عن ارتياحه لاهتمام كبار المستثمرين الدوليين بالسندات الخضراء الباكستانية، قائلًا: إن ذلك يعكس ثقتهم في الحكومة الباكستانية في تنفيذ المشروعات بوتيرة سريعة. وشدد على أهمية تلك المشروعات "لإنتاج طاقة خضراء نظيفة للبيئة وإنقاذ الأجيال القادمة".

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: إن مشروع "عقد السدود"، الذي بدأ في عام 2018، يستهدف بناء 10 سدود خلال السنوات العشر المقبلة بطاقة إنتاجية تصل إلي 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة.

من جانبه، قال وزير المالية الباكستاني شوكت تارين: إن نجاح طرح السندات الخضراء يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الباكستاني، مضيفًا أن إطلاق السندات الدولية سيسهم في زيادة التمويل لمشروعات المياه.

باكستان الامطار

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