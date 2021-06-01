اليوم.. بدء التقديم بـ «رياض الأطفال» في الجيزة إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن فتح باب التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، اليوم الثلاثاء 1 يونيو وحتى 30 من نفس الشهر.

ويتم التسجيل الكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط www.giza-edu.com

ويتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد.

وناشد المديرية ولي الأمر، بالتأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل وذلك بكل دقة حتي يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2021 إلكترونيا بواسطة الموقع.

وطالبت بالالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السني والمعتمدة من المحافظ.

وأشارت إلى أن الحد الأدني للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال هو 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

تقسيم القطاعات للمدارس الرسمية للغات

قطاع (شمال الجيزة) : ويشمل (شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقى ـ الوراق بولاق الدكرور)

• قطاع (جنوب الجيزة): ويشمل (جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم . بولاق الدكرور)

• قطاع (6 أكتوبر): ويقسم إلى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة الفردوس )

• قطاع (6 أكتوبر): ويقسم إلى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة ابنى بيتك )

• قطاع (6 أكتوبر): ويقسم إلى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة دهشور )

• قطاع (6 أكتوبر): ويقسم إلى قطاع الفردوس ( مدارس منطقة اوراسكوم)

• قطاع (6 أكتوبر): ويقسم إلى قطاع المتميز

• قطاع (6 أكتوبر): ويقسم إلى قطاع قطاع العاشر ( مدارس محور الكفراوى )

• قطاع (6 أكتوبر): ويقسم إلى قطاع قطاع العاشر ( مدارس الحى السادس )

• قطاع (6 أكتوبر): ويقسم إلى قطاع قطاع العاشر ( مدارس الحى العاشر )

• قطاع (6 أكتوبر): ويقسم إلى قطاع أبناء الجيزة ( البراعم )

• قطاع (الشيخ زايد) "مدينة" الشيخ زايد

• قطاع (ابو النمرس) "مركز ومدينة" أبو النمرس

• قطاع (اوسيم) "مدينة ومركز" اوسيم

• قطاع (كرداسة) "مدينة" كرداسة

• قطاع (الحوامدية) "مدينة" الحوامدية

• قطاع (البدرشين) "مركز ومدينة" البدرشين

• قطاع (العياط) "مركز ومدينة" العياط

• قطاع (منشأة القناطر) : ويشمل ( وردان . المنصورية )

• قطاع (الصف) "مدينة" الصف

• قطاع (اطفيح) "مركز ومدينة" أطفيح

تقسيم قطاعات المدارس الرسمية للغات المتميزة

– مدارس 6 أكتوبر الحي الثاني المتميزة – الحي السابع المتميزة الحي الخامس المتكامل المتميزة النموذجية للصداقة المصرية الصينية المتميزة.

– العمرانية مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.

– جنوب الجيزة مدرسة النهضة الرسمية المتميزة للغات

– بولاق مدرسة عمر سليمان المتميزة للغات

ويتم قبول الأطفال في المدارس الرسمية المتميزة على اعتبار أن محافظة الجيزة مربع سكني واحد.

طريقة تسجيل لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات

– الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله وباب التعديل مفتوح حتى نهاية موعد التسجيل وهو

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– بعد إعلان التنسيق للآطفال المرشحين للقبول لذا توجد لجنة استلام ملفات التقدم بالمدارس من أولياء الأمور وتقوم بمطابقة الرقم القومي بأصل شهادة ميلاد الطفل وآليات محل السكن بالبيانات المسجلة وفى حالة عدم المطابقة باختلاف السن او عدم تبعية السكن للقطاع التابع له يتم استبعاد الطفل من التنسيق وعدم قبوله.

– التأكيد على أولياء الأمور بضرورة اصطحاب الأطفال المرشحين للقبول أثناء تسليم ملف التقدم للجنة الاستلام بالمدرسة.

– يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.

– الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من المحافظ.

– الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة

يجب تقديم أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ملف كامل الدمغات، 10 صور شخصية حديثة للطفل، اثبات محل السكن.