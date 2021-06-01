2230 إصابة جديدة و38 وفاة بكورونا في تايلاند 

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 38 حالة وفاة ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1069 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا في تايلاند.. حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد بعد تسجيل الحالات الجديدة إلى 162 ألفا و22 حالة إصابة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تعافى 3390 مريضًا من الفيروس .

ومنذ الأول من أبريل، عندما بدأت الموجة الثالثة من الوباء في تايلاند، كان هناك 133159 حالة، تعافى منها 84309 حتى الآن.

تعليمات منظمة الصحة العالمية



وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات و أضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة “ووهان” الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



