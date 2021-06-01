كورونا يخفّض عدد تأشيرات دخول اليابان 87% في 2020

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء، أن عدد التأشيرات الصادرة عن اليابان في عام 2020 انخفض بنحو 87٪ عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض سجلته البلاد منذ عام 1999، بسبب قيود السفر الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مسئول بالوزارة، في تصريحات نقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، إن حظر دخول اليابان وتشديد متطلبات الحجر الصحي وإلزام عمل الاختبارات الصحية قبل الهبوط وبعده، بالإضافة إلى موجات العدوى المتكررة، منعت الزوار الأجانب من القدوم إلى البلاد وأثبطت عزيمتهم.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: أن انتشار المزيد من المتغيرات المعدية في اليابان أدى أيضًا إلى ثني الناس عن الزيارة.

فيما أظهرت بيانات صدرت يوم أمس من قبل وزارة الخارجية أن اليابان أصدرت حوالي 1.12 مليون تأشيرة للعام الماضي، انخفاضًا من حوالي 8.28 مليون في 2019.

ومن بين جميع التأشيرات الممنوحة، استحوذت الصين على أكبر عدد من التأشيرات بنسبة 59٪، أو ما بلغ مجموعه 662 ألفا و437، تلتها فيتنام بإصدار ما يقرب من 119 ألفا و477 تأشيرة، أو 11٪ من قيمة الإجمالي. فيما أوقفت اليابان، من حيث المبدأ، حاليًا إصدار تأشيرات جديدة.

كما شهدت اليابان انخفاضًا شهريًا متتالياً في أعداد السياح الدوليين على أساس سنوي حتى مارس الماضي، على الرغم من زيادة عددهم من حوالي 2900 إلى 10900 في أبريل، وفقًا لبيانات منفصلة من منظمة السياحة الوطنية اليابانية.

وفي نفس السياق، قالت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الثلاثاء إن الحكومة المركزية اليابانية تخطط لتشديد الضوابط الحدودية لمنع انتشار المزيد من المتغيرات المعدية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأن تطلب من المسافرين من فيتنام وماليزيا البقاء في منشآت حكومية مخصصة للحجر الصحي لمدة ستة أيام بعد الوصول.

وقالت مصادر حكومية مطلعة، في تصريحات خاصة للصحيفة نُشرت اليوم على موقعها الإلكتروني، إن الحكومة ستحدد أيضًا فترة الحجر الصحي في هذه المنشآت بعشرة أيام للمسافرين من أفغانستان وثلاثة أيام للمسافرين من تايلاند وبعض الولايات الأمريكية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.