«الصحة» توفر عيادات متنقلة قرب أماكن صرف المعاشات للتطعيم بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير عيادات متنقلة في أماكن صرف المعاشات بالقرب من البنوك ومكاتب البريد لتطعيم أصحاب المعاشات بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع بدء صرف المعاشات اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة إلى تجهيز العيادات المتنقلة بكافة أشكال الدعم اللوجيستي اللازم لإجراءات عملية التطعيم؛ حيث تم تجهيزها؛ بصندوق التبريد لحفظ اللقاحات، ونماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية، وأجهزة قياس الضغط والسكر".

وأوضحت الوزارة أنه تسجيل المواطنين من أصحاب المعاشات للحصول على اللقاح لحظياً على الموقع الاليكترونى المخصص لتسجيل الحصول على لقاح كورونا، وإعطاء التطعيم في نفس التوقيت.



وقالت إنه تم تدريب الأطقم الطبية بالعيادات المتنقلة على إعطاء لقاحات فيروس كورونا وإجراءات التسجيل للمواطنين.

وأعلنت عن استمرار تقديم خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيرًا عليهم، لافتة إلى أنه يتم تقديم الخدمة لأكثر من 60 مواطن يومياً تقريباً.

وكشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن تسجيل أكثر من 5.5 مليون مواطن حتى الآن للحصول على لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم تطعيم 2.5 مليون مواطن تقريباً.

وأشارت إلى زيادة عدد مراكز تلقى المواطنين للقاح فيروس كورونا بالجمهورية إلى 403 مراكز على مستوى الجمهورية لتقديم اللقاحات للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يوميا.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهداً اقبالاً كبيراً من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع التوسع في الفات المستهدفة للحصول على التطعيم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.