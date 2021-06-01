كازاخستان تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح كورنافاك الصيني

تسلمت كازاخستان أول 500 ألف جرعة من لقاح كورنافاك الصيني المضاد لفيروس كورونا والذي تنتجه شركة سينوفاك بيوتك.

وذكرت اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بمكافحة فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، إن الدفعة الأولى من لقاح كورنافاك وصلت إلى ألماتي على متن رحلة خاصة عقب محادثات مع الصين.

وأضاف البيان أن هذا اللقاح من صنع شركة سينوفاك بيوتك الصينية للأدوية.

جدير بالذكر أن كورنافاك هو اللقاح الرابع المتاح لمواطني كازاخستان، إلى جانب "قازفاك" محلي الصنع و"سبوتنيك" في الروسي وكذلك "حياة فاكس" الصيني المنتج في الإمارات العربية المتحدة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.