الثلاثاء 01 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تطلق حملة تطعيم ضد كورونا بالجامعات وأماكن العمل 21 يونيو

تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا

أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستبدأ التطعيمات ضد فيروس كورونا في أماكن العمل والجامعات اعتبارا من 21 يونيو، وذلك في إطار جهودها لتسريع وتيرة عملية طرح اللقاح في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتخلف فيه اليابان عن الدول المتقدمة الأخرى في برنامج التطعيم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة تأمين أماكن للتطعيم والفشل في شراء جرعات كافية من الخارج.

وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو في مؤتمر صحفي عن زيادة عدد مواقع التطعيم للمواطنين العاديين.

وفي وقت سابق من اليوم، صاغت الحكومة أيضًا استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتطوير اللقاحات تهدف إلى تسهيل البحث والإنتاج المحلي للتعامل مع فيروس كورونا وغيره من الأوبئة.
 

 

لقاحات كوفيد-19

 

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

اليابان طوكيو تطعيم ضد كورونا الحكومة اليابانية

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